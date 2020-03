Thủy Tiên cảnh cáo kẻ giả mạo: trong vòng 1 ngày không xóa tài khoản sẽ báo công an

Sau lần thông báo bị kẻ gian giả mạo tên tuổi để nhận tiền từ thiện cách đây vài ngày, Thủy Tiên một lần nữa lên tiếng "dằn mặt" một kẻ đã lập facebook giả, lấy tên của nữ ca sĩ để kêu gọi quyên góp nhằm trục lợi. Giọng ca của "Ngôi nhà hạnh phúc" đã nhanh chóng thông báo tới người hâm mộ và cảnh cáo sẽ nhờ công an can thiệp. Cô sẽ cho người này 1 ngày để tự xóa facebook giả mạo, nếu không sẽ nhờ công an can thiệp. Tài khoản này còn kêu gọi để kêu gọi quyên góp hòng trục lợi