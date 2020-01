Thực hư rau thì là chữa bệnh trầm cảm, mất ngủ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rau thì là chứa rất nhiều vitamin A, C. Cứ 100gr rau thì là có đến đến 257% lượng vitamin A - nguồn quan trọng của beta-carotene, một chất chống ôxy hóa flavonoid tự nhiên. Vì thế người ta khuyên dùng rau thì là để giúp da khỏe mạnh, sáng mắt.

Tương tự, cành thì là tươi chứa rất nhiều vitamin C. Chất chống ôxy hóa này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, mà còn giúp cơ thể chống lại các gốc tự do có hại tích tụ trong cơ thể. Đối với mỗi 100g thì là tươi, một người có thể tiêu thụ khoảng 85mg vitamin C.

Không chỉ giàu vitamin A và vitamin C, thì là còn chứa nhiều loại vitamin quan trọng khác. Tiêu thụ thì là mỗi ngày rất cần thiết cho sự trao đổi chất của cơ thể.

Theo lương y Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện thuốc Nam), đông y đã chỉ ra rằng, rau thì là chữa bệnh tiêu chảy, kiết lị. Cụ thể, hạt cây thì là được dùng trong một bài thuốc chữa trị bệnh tiêu chảy và bệnh trực trùng cấp tính.

Trong bài thuốc này người ta dùng kết hợp hạt thì là chiên với lượng tối thiểu bơ với đồng lượng hạt của cây cỏ cari. Ngoài ra trong Đông y còn lưu truyền bài thuốc chữa tiêu chảy và kiết lỵ bằng cách nướng hạt thì là cho vàng rồi nghiền thành bột nhỏ trộn chung với sữa đặc hoặc kem sữa, dùng 2-3 lần trong ngày sẽ cho kết quả rõ rệt.

Ngoài ra, rau thì là cũng chữa trị bệnh táo bón. Khi bị táo bón, đặc biệt đối với trẻ em còn nhỏ nếu không thể dùng thuốc, các bậc cha mẹ có thể cho trẻ ăn rau thì là thường xuyên. Đối với trẻ nhỏ có thể cho trẻ uống nước thì là hoặc trộn vào thức ăn 1-2 muỗng nước sắc từ lá thì là sẽ giúp trẻ ngăn ngừa chứng rối loạn tiêu hóa và giúp trẻ có giấc ngủ ngon hơn.

Chữa đau dạ dày: Hạt cây thì là giúp làm giảm các cơn đau liên quan đến hệ thống tiêu hóa, rất hữu ích cho những người mắc hội chứng về đường ruột. Đây cũng là một vị thuốc tuyệt vời để khắc phục các triệu chứng đau dạ dày và đầy hơi.

Chữa rối loạn kinh nguyệt: Thì là có tác dụng kích thích và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm giảm đau trong các trường hợp đau bụng kinh ở các thiếu nữ và trong các trường hợp bế kinh gây ra bởi thiếu máu, cảm lạnh. Cách dùng 60g dịch chiết lá thì là trộn chung với 15ml nước ép rau cần tây, chia 3 lần uống trong ngày.

Đặc biệt, thì là cũng chữa được cảm lạnh, viêm đường hô hấp. Theo đó, khi bị cảm lạnh, cúm hoặc viêm cuống phổi chúng ta có thể dùng khoảng 60g hạt chế trong nước sôi, lọc lấy nước hòa với mật ong, chia ba lần uống trong ngày.

“Siro làm từ nước thì là làm giảm bớt những con ho như cuốc kêu. Đối với người mất ngủ, với một bát canh rau thì là vào bữa tối hoặc hãm nước hạt thì là uống thay nước trước giờ lên giường, giấc ngủ sẽ đến rất sâu đối với bạn. Ngoài những lợi ích về thể chất, hạt thì là cũng là một giải pháp tuyệt vời để khắc phục bệnh trầm cảm, lo âu và rối loạn tâm trí”, lương y Ngô Đức Phương nhấn mạnh.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim: Hạt thì là chứa một nguồn axit folic rất dồi dào. Axit này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, cần thiết cho sự phân chia các tế bào cơ thể cũng như quá trình tiêu thụ các axit amin và đường.

Rau thì là rất tốt cho sức khỏe, nhưng đối với phụ nữ mang thai nên hạn chế việc ăn rau thì là, vì trong rau có chứa một số chất kích thích tử cung, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Huyền Anh