Thông tin mới vụ cô gái cầm cây đánh cụ ông 74 tuổi ngã xuống đất

Qua xác minh xác định cô gái cầm cây đánh ông Nguyễn Xuân H. (74 tuổi) trong clip được chia sẻ trên Facebook là Trần Thị Phước T. (35 tuổi, cùng trú xã Tiên Lãnh).



Điều đáng nói, gia đình T. và gia đình ông H. có quan hệ bà con chị em chú bác với nhau.

Gia đình nạn nhân cho hay, hiện ông H. vẫn đang nằm điều trị vết thương tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định là do tranh chấp đất đai. Sau khi lập biên bản vụ việc, Công an xã Tiên Lãnh đã bàn giao cho Công an huyện Tiên Phước thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.



Như Infonet đã đưa tin trước đó, ngày 4/3, mạng xã hội xôn xao 2 clip ghi lại cảnh xô xát giữa 2 gia đình ở xã Tiên Lãnh. Ở clip thứ nhất, một số người đang tiến hành đo đất thì ông H. đi ra ngăn cản. Lúc này, ông H. và cô T. bắt đầu giằng co rồi ông H. bị xô ngã.

Ở đoạn clip thứ 2, T. cầm một đoạn cây đánh vào chân của ông H. làm nạn nhân ngã xuống đất. Khi cụ ông gượng dậy đi vào nằm ở phần đất đang đo trước đó thì bị một người nắm tay kéo ra ngoài.

Hồ Ca