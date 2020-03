Taxi công nghệ, truyền thống đồng loạt tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/4

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn 3064/BGTVT-VT ban hành cùng ngày của Bộ GTVT, và Công văn của cơ quan chức năng một số tỉnh, thành phố, các hãng taxi công nghệ đều công bố tạm dừng cung cấp một số dịch vụ.

Theo đó, vào đêm qua, Grab thông báo tạm dừng cung cấp toàn bộ các dịch vụ vận chuyển 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, GrabTaxi, GrabRent) tại tất cả các tỉnh, thành phố từ 0h ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Thậm chí, hãng dịch vụ giao nhận thức ăn GrabFood tại Đà Nẵng cũng bị tạm dừng kể từ 0h ngày 2/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Dịch vụ GrabFood tại các tỉnh, thành phố khác, dịch vụ GrabMart tại TP Hồ Chí Minh, và dịch vụ GrabExpress trên toàn quốc vẫn được duy trì như bình thường.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng, cũng như làm việc cùng các hợp tác xã vận tải, các đối tác để triển khai việc tạm dừng này và có phương án hỗ trợ phù hợp cũng như duy trì chương trình GrabBenefits cho các đối tác tài xế bị ảnh hưởng", thông báo của Grab cho biết.

Tuy nhiên, Grab cho hay vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ GrabBike trong thời gian này. Trong bối cảnh vận tải công cộng phải tạm dừng, với những người bắt buộc phải đi ra ngoài như điều trị bệnh ngoại trú, việc sử dụng dịch vụ GrabBike hoặc xe ôm truyền thống được xem là lựa chọn duy nhất vào thời điểm này.

Cũng trong đêm qua, hãng taxi công nghệ Be ra thông báo tạm dừng một số dịch vụ từ 0h ngày 1/4/2020. Các dịch vụ vận chuyển như beBike, beCar, thuê theo giờ, be đi tỉnh sẽ tạm dừng phục vụ tại tất cả các tỉnh thành mà Be đang hoạt động. Như vậy, có thể thấy Be tạm dừng cung cấp cả dịch vụ xe ôm công nghệ beBike từ hôm nay.

Riêng dịch vụ mua hộ hàng hóa be Đi chợ và dịch vụ giao hàng beDelivery vẫn hoạt động bình thường để có thể hỗ trợ phần nào nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian này.

Việc tạm dừng cung cấp các dịch vụ nêu trên có thể sẽ tạo ra một số bất tiện nhất định cho khách hàng, đối tác tài xế, đối tác nhà hàng, hợp tác xã nhưng vì sự an toàn của khách hàng và vì sức khỏe cộng đồng, quyết định này được khách hàng vui vẻ chấp nhận bởi nó góp phần vào nỗ lực cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19 đang được Chính phủ quyết liệt triển khai.

Không chỉ với taxi công nghệ, các hãng taxi truyền thống cũng đồng loạt tạm dừng hoạt động từ 0h hôm nay. Taxi Group, hãng taxi truyền thống có lượng xe lớn nhất Hà Nội ngay trong chiều 31/3 cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động từ 1/4 đến 15/4 và sẽ hoạt động trở lại từ 16/4.

Theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Ngay sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020, dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa; Chỉ đạo các bến xe tại địa phương thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh; Trường hợp đặc biệt, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Nguyễn Tuân