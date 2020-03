Tài xế ô tô gây tai nạn ở Kim Mã vi phạm nồng độ cồn mức "khủng"

Theo thông tin ban đầu, 13h trưa nay, tổ công tác nhận được tin báo của người dân có một tài xế điều khiển ô tô có biểu hiện say xỉn đã gây tai nạn trên đường Kim Mã hướng đi Đào Tấn. Chiếc ô tô mang BKS 29A-277.05 do anh Huỳnh Tiến Dũng (SN 1971, ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ bị ô tô mang BKS 29A-858.14 do tài xế Nguyễn Ai B (SN 1976, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) lái xe đâm trúng. Trên xe anh B lúc đó có một người đàn ông đi cùng.

Sau nhiều lần tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Ai B. mới hợp tác. Kết quả kiểm tra, tài xế B vi phạm 0,975 mg/l khí thở.

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Mạnh Trung, Tổ trưởng tổ công tác Đội CSGT số 2 cho biết, mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Ai B. (0,975 mg/l khí thở), vượt hơn 2 lần mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất.

Với vi phạm này, tài xế Nguyễn Ai B sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng và bị tước GPLX từ 22-24 tháng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày”.

Theo Đại úy Mạnh Trung, do đây là vụ tai nạn nên tổ công tác sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ cho Đội CSGT trật tự Công an quận Ba Đình để tiếp tục khám nghiệm hiện trường và xử lý theo quy định.

Tân Trường