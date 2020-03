Tác giả bộ truyện Harry Potter được vinh danh nhà văn nữ nổi tiếng nhất thập kỷ

Joanne Kathleen Rowling sinh ngày 31/7/1965. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Yates, Glouceshire, Scottland. Bố của bà là ông Peter James Rowling, một kỹ sư hàng không. Mẹ của bà là bà Anne Rowling. Thời niên thiếu, Rowling không hạnh phúc. Bà từng trả lời trên The New Yorker: “Thời niên thiếu của tôi không lấy gì làm vui vẻ. Mẹ tôi bệnh nặng. Tôi và bố bất hòa đến độ không thể nói chuyện với nhau”.

Ngay từ khi còn nhỏ, Rowling đã thể hiện khả năng văn chương của mình, nhưng cũng chính vì vậy, cô trở thành đứa trẻ khác lạ trong mắt thầy cô, bạn bè. “Em thông minh. Phải rồi. Nhưng điểm số của em không bao giờ khá nổi bởi vì em không đứng trên mặt đất giống như người bình thường chúng tôi. Em ngồi ở trên mây!”, một giáo viên từng nhận xét về nữ nhà văn trước lớp.

Trang LiveLib cho biết: “Cổng thông tin giới thiệu sách lớn nhất LiveLib, thuộc Tập đoàn LitRes, đã thực hiện bảng xếp hạng đánh giá độc lập các nhà văn nữ nổi tiếng nhất từ năm 2010 đến 2019. Đứng đầu danh sách là bà Joanne Kathleen Rowling, tác giả bộ truyện “Harry Potter” (1997-2007), hiện đã được dịch sang hơn 60 ngôn ngữ”.

Được biết, nghiên cứu cũng cho thấy, ngoài loạt sách về Harry Potter, độc giả còn được tiếp cận với thế giới của các sinh vật ma thuật qua bộ truyện “Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng” (Fantastic Beasts and Where to Find Them), “Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong” (The Tales of Beedle the Bard) và tiểu thuyết “Khoảng trống” (The Casual Vacancy).

Tiếp theo, xếp ở vị trí thứ hai là nữ văn sĩ người Anh, Agatha Christie. Bà nổi tiếng với loạt truyện trinh thám về thám tử Hercule Poirot. Trong vai trò một thám tử tư người Bỉ, Poirot đã xuất hiện trong 33 tiểu thuyết và 54 truyện ngắn trinh thám của Agatha Christie xuất bản trong giai đoạn 1920-1975.

Hercule Poirot cùng bà Marple là hai nhân vật trinh thám nổi tiếng nhất của Agatha Christie nói riêng cũng như của văn học trinh thám thế giới thế kỉ 20 nói chung. Nhân vật Poirot cũng xuất hiện nhiều lần trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của Agatha Christie.

Các tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là “Mười người da đen nhỏ” (Ten Little Niggers), “Vụ ám sát ông Roger Ackroyd” (The Murder of Roger Ackroyd), “Án mạng đêm giáng sinh” Hercule Poirot's Christmas) và một số tiểu thuyết khác.

Thanh Bình (lược dịch)