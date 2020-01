Tác dụng bất ngờ của quả trứng cá đối với sức khỏe

Tìm hiểu về cây trứng cá



Trước khi đi sâu vào nội dung tác dụng của quả trứng cá hãy cùng tìm hiểu sơ qua một số đặc điểm cơ bản của loại cây này:



Cây trứng cá có tên gọi khác là cây mật sâm. Đây là một loài thực vật có nguồn gốc từ Trung Mỹ, miền tây Nam Mỹ Peru và Bolivia. Cây cao khoảng từ 7 - 12 m. Các cành xếp chồng lên nhau phân nhánh ngang và rủ xuống.

Lá hình trái xoan và mép lá có răng cưa không đều. Hoa nhỏ màu trắng. Quả hình cầu, ăn có vị ngọt và chứa nhiều hạt nhỏ bên trong. Quả chín thường chuyển sang màu đỏ hoặc vàng.



Trong quả trứng cá có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, tinh bột, sắt, vitamin B, protein, canxi và lượng lớn oxit nitric,... rất có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó nó còn có nhiều hợp chất kháng khuẩn mạnh hỗ trợ tốt trong việc điều trị chứng nhiễm trùng tụ cầu khuẩn.



Công dụng của quả trứng cá



Phòng chống bệnh ung thư



Các nghiên cứu cho thấy trong quả trứng cá có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ngoài ra còn có trên 24 hợp chất flavonoid và phenolic. Tất cả những hợp chất này đều tìm thấy trong trà xanh có công dụng ức chế các virus gây bệnh.



Ngoài ra, lá cây trứng cá cũng được đánh giá cao trong việc hỗ trợ chống ung thư và kìm hãm các khối u ung thư phát triển.



Trị bệnh gout



Điều trị bệnh gout là một trong những tác dụng của quả trứng cá được nhiều người biết đến. Người bệnh chỉ cần ăn khoảng từ 10 – 12 quả mỗi lần và áp dụng đều đặn 3 lần/ngày để hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất.



Chữa bệnh tiểu đường



Các chuyên gia cho rằng quả trứng cá có công dụng làm giảm lượng đường huyết trong cơ thể. Do đó nó được coi là một loại thức ăn rất tốt cho người mắc chứng tiểu đường.



Tốt cho hệ tiêu hóa



Nhờ đặc tính chống viêm và kháng khuẩn cao, loại quả này có công dụng ngăn ngừa cũng như điều trị chứng viêm loét dạ dày. Đặc biệt quả trứng cá giúp loại bỏ vi khuẩn có hại, từ đó làm giảm nguy cơ phát triển các vấn đề tiêu hóa khác của vi khuẩn. Đồng thời tăng cường sức khỏe đường ruột cho người bệnh

Ngăn ngừa cao huyết áp



Cao huyết áp là bệnh lý cơ bản thường gặp ở mọi lứa tuổi do hút thuốc lá, ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo hay di truyền,… Trong khi đó quả trứng cá có chứa một lượng lớn oxit nitric. Loại hóa chất này có khả năng thư giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ máu lưu thông tốt hơn. Đồng thời cải thiện được tình trạng cao huyết áp ở người bệnh.



Kháng khuẩn



Quả trứng cá có chứa nhiều hợp chất kháng khuẩn mạnh giúp điều trị hiệu quả một số bệnh lý như nhiễm trùng tụ cầu khuẩn, S.epidermidis, P.vulgaris,…



Cung cấp hàm lượng vitamin C cho cơ thể



Theo các nghiên cứu cho thấy trung bình trong 100 gram quả trứng cá chứa đến 150mgs hàm lượng vitamin C. Nhờ đó mà khi người bệnh ăn loại quả này có thể chống lại các triệu chứng cảm lạnh vô cùng hiệu quả.



Cải thiện sức khỏe não bộ



Thêm một tác dụng của quả trứng cá nữa đó là cải thiện sức khỏe não bộ ở người lớn tuổi. Nhờ hợp chất flavanone giúp cho quá trình nhận thức tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển của não bộ ở trẻ.

Đặc biệt khi thường xuyên ăn loại quả này sẽ rất tốt đối với những người lớn tuổi có sự suy giảm trí nhớ nhẹ hay người mắc bệnh thoái hóa thần kinh



Quả trứng cá ngâm rượu có tác dụng gì?



Quả trứng cá có nhiều các chất dinh dưỡng như canxi, photpho, protein, chất xơ,… Khi uống một ít rượu ngâm quả trứng cá hoặc siro làm từ quả trứng cá sau khi vận động, người dùng có thể bổ sung các dưỡng chất thiết yếu tốt cho cơ thể. Từ đó giúp cơ bắp được phục hồi. Ngoài ra, các chất này cũng rất có ích với những người thường xuyên bị mệt mỏi, suy dinh dưỡng hay thể trạng yếu.



Cách ngâm rượu quả trứng cá



Cách ngâm rượu quả trứng cá vô cùng đơn giản và nhanh chóng ngay tại nhà. Vì thế, hãy cùng theo dõi cách làm chi tiết dưới đây để áp dụng:

Bước 1: Trước hết cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu bao gồm 2 kg quả trứng cá chín hoặc gần chín. Nhớ chọn những quả mọng, to và không bị dập + 1 kg đường phèn + 20 gram men rượu + 1 bình thủy tinh có nắp đậy hoặc 1 chum đựng rượu

Bước 2: Đầu tiên đem quả trứng cá rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng khoảng tầm 10 – 15 phút. Sau đó rửa sạch lại với nước 2 lần và vớt để ráo.



Bước 3: Sau khi quả trứng cá đã khô cho vào bình thủy tinh cùng đường phèn. Lưu ý rải một lớp đường xen kẽ 1 lớp quả trứng cá và đậy nắp bình thật kín

Bước 4: Khoảng 20 ngày sau đường tan thành nước thì mở bình và cho thêm 20 gram men rượu vào rồi tiếp tục đậy kín nắp. Ngâm thêm khoảng 30 ngày là có thể dùng rượu được.

Cách sử dụng: Rượu khi ngâm thành công sẽ chuyển sang màu vàng nhạt và có mùi thơm của lên men. Hương vị hơi nồng và ngọt nhẹ. Khi uống, người dùng chỉ cần lấy trực tiếp ra 1 ly nhỏ uống mỗi ngày hoặc pha với nước đá sau mỗi lần vận động mạnh.



Ăn quả trứng cá có hại gì không?



Mặc dù quả trứng cá có công dụng hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe người dung. Tuy nhiên đối với bất kỳ loại trái cây nào nếu lạm dụng hoặc sử dụng vượt liều lượng cho phép đều gây ra các tác hại xấu ảnh hưởng đến sức khỏe. Cụ thể là việc ăn quá nhiều quả trứng cá sẽ dẫn đến tình trạng nóng người gây mụn nhọt. Ngoài ra trẻ em đang bị ho cũng không được ăn loại quả này vì có nguy cơ làm cho chứng ho trở nên nghiêm trọng hơn.

Một số lưu ý khi ăn quả trứng cá

Thông thường quả trứng cá chín có mùi rất thơm và vị ngọt nhưng hay có dòi, nhất là vào mùa mưa. Do đó, khi hái ăn người dùng nên cẩn thận chọn những quả vừa chín tới và xem kỹ trước khi ăn.

Đối với quả trứng cá ngâm rượu, người dùng nên đặt bình rượu ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Nhiệt độ thích hợp nhất để bảo quản rượu là khoảng 25 độ C.

Trong thời gian ngâm rượu quả trứng cá người dùng nên thường xuyên lắc đều bình rượu với tần suất khoảng 3 – 4 lần/ngày để đường ngấm đều ở tất cả các quả.

Bài viết trên đã chia sẻ cho người đọc những tác dụng của quả trứng cá. Qua đó, người bệnh có thể tham khảo và bổ sung loại quả này hàng ngày để cải thiện tình trạng sức khỏe tốt hơn.

Kim Ngân/phunusuckhoe.vn