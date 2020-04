'Sa mạc biết đi' giữa lòng nước Pháp

Cồn cát là một trong những hiện tượng thiên nhiên độc đáo. Có những cồn cát vĩ đại và đẹp ngoạn mục, chúng cao sừng sững như núi và rộng lớn bằng một ngôi làng nhỏ.

Cồn cát 'The great dune of pyla' là một hiện tượng địa chất hiếm gặp và là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Pháp.

Theo tờ Timeofindia, The great dune of pyla là một trong những cồn cát cao nhất châu Âu, tọa lạc ở đô thị La Teste-de-Buch trong khu vực vịnh Arcachon cách thành phố Bordeaux 60km. Cồn cát có chiều rộng khoảng 500 mét, dài 3 km, độ cao 107 mét so với mực nước biển.

Vì kích thước lớn bất thường, The great dune of pyla được ví như sa mạc hiếm có giữa lòng nước Pháp.

Cồn cát chạy song song với bờ biển. Hàng năm có hơn 1 triệu khách du lịch ghé thăm vùng đất đặc biệt này.

Điều thú vị ở cồn cát chính là khả năng di chuyển, nó không ngừng di chuyển vào bên trong. Có năm nó di chuyển được 10 mét, nhưng không đều qua từng năm. Khoảng 60 năm qua, cồn cát đã di chuyển khoảng 280 mét, trung bình 4,9 mét mỗi năm.

Do vị trí dọc biển và góc dốc, The great dune of pyla là một điểm yêu thích của những người mê môn dù lượn nổi tiếng.

Hoàng Dung (lược dịch)