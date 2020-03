Quảng Nam: Kịp ngăn 20 thanh niên mang hung khí định "giải quyết" gần nghĩa trang

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Điện Thắng Bắc phát hiện 2 nhóm thanh niên có dấu hiệu thách thức đánh nhau trên địa bàn. Công an xã đã theo dõi và huy động 10 công an viên cùng dân phòng tiến hành mai phục.



Khoảng 19 giờ 50 phút tối 9/3, hơn 20 thanh niên mang theo nhiều hung khí tập trung tại khu vực gần nghĩa trang thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc, để chuẩn bị hỗn chiến.

Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, 2 nhóm bỏ chạy tán loạn. Dù trên tay nhiều đối tượng cầm hung khí rất nguy hiểm song tổ công tác vẫn tiến hành truy đuổi, nổ súng chỉ thiên, khống chế bắt giữ được 6 đối tượng, thu giữ 3 cây mã tấu và 1 tuýp sắt.



Điều đáng nói, 2 nhóm này rất manh động, trong đó đối tượng trẻ nhất chưa đủ 15 tuổi. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn nhau "giải quyết".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hồ Ca