Quảng Nam: Bắt băng nhóm giả công an, viện kiểm sát lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 5 người bị lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát đe dọa lấy gần 7 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cục An ninh mạng tạm giữ 10 nghi phạm liên quan, gồm 2 người Malaysia và 8 người Việt Nam.

Trong số này, Long Boon Leng (29 tuổi, quốc tịch Malaysia) được xác định là chủ mưu. Từ tháng 9/2019, Leng và đồng bọn sử dụng các số điện thoại để giả lập "đường dây nóng" của Bộ Công an. Sau đó Leng phân vai cho người trong đường dây giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện thoại cho nạn nhân, đe dọa họ "có liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng" như: rửa tiền, buôn ma túy…

Khi nạn nhân nhẹ dạ tin tưởng, chúng yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền của bị hại bằng cách chuyển khoản. Ngoài ra, nhóm này đã nắm giữ trên 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của người Việt Nam.

Cơ quan điều tra tạm giữ 57 điện thoại, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.

Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ ước tính số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước hơn 500 tỷ đồng. Đồng thời ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.





Sơn Tùng