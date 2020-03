PVcomBank ‘chip hóa’ thẻ ATM nội địa

Khách hàng an tâm khi giao dịch tài chính

Thẻ nội địa (ATM) là một trong những phương tiện thanh toán phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để rút tiền, thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tiếp tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc trên môi trường Internet. Bên cạnh những tiện ích do thẻ mang lại, thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông cũng đề cập nhiều về các trường hợp chủ thẻ bị mất tiền do thẻ từ của khách hàng bị đánh cắp dữ liệu (skimming) trong quá trình sử dụng. Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, vấn đề đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ được ngân hàng cũng như chủ thẻ đặc biệt quan tâm và thẻ chip với công nghệ EMV chính là lời giải cho bài toán đó.

Thẻ chip nội địa đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế EMV, hạn chế các rủi ro về gian lận, giả mạo trong thanh toán thẻ, đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán cho khách hàng, làm nền tảng quan trọng để tích hợp, ứng dụng các dịch vụ cũng như phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, bảo hiểm, dịch vụ công…

Việc sử dụng thanh toán bằng thẻ chip nội địa với công nghệ không tiếp xúc cho các giao dịch giá trị nhỏ sẽ mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng khi chỉ cần thực hiện một thao tác chạm thẻ vào máy POS là có thể hoàn thành giao dịch. Các ngân hàng phát hành sẽ quy định ngưỡng giá trị thanh toán không cần xác thực khách hàng dành cho các giao dịch giá trị nhỏ.

Nắm bắt được xu thế này, PVcomBank đã chính thức phát hành thẻ chip không tiếp xúc chuẩn VCCS, giúp gia tăng nhiều tính năng, tiện ích cho khách hàng, góp phần quan trọng cho thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, làm nền tảng quan trọng để tích hợp, ứng dụng cho các dịch vụ và phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các ngành, lĩnh vực khác.

Thẻ chip chuẩn VCCS – xu thế tất yếu thời đại 4.0

Hiện Việt Nam có 48 ngân hàng phát hành thẻ nội địa với số lượng khoảng 76 triệu thẻ, hơn 261.000 máy POS và 18.600 máy ATM. Trong đó, phần lớn POS đã tuân theo tiêu chuẩn EMV nên việc triển khai thẻ chip nội địa trên các thiết bị chấp nhận thẻ sẽ không quá phức tạp. Theo lộ trình, chậm nhất vào 31/12/2021, toàn bộ thẻ ATM trên thị trường sẽ chuyển đổi sang thẻ chip theo chuẩn VCCS.

Đại diện PVcomBank cho biết: “Thẻ chip nội địa là xu thế tất yếu của nền tài chính ngân hàng tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay, PVcomBank không nằm ngoài cuộc đua này, với nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển, kiện toàn công nghệ ứng dụng vào thẻ chip phát hành tới tay khách hàng. Ngân hàng cam kết đảm bảo hoạt động thẻ từ vẫn thông suốt và an toàn trong suốt thời gian chuyển đổi, tiến tới thay thế hoàn toàn thẻ từ trong giao dịch”.

Cũng theo đại diện PVcomBank, toàn bộ hệ thống, đội ngũ CBNV của PVcomBank đã sẵn sàng với lộ trình triển khai rõ ràng cùng cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm phục vụ khách hàng trong chiến dịch này, nhằm mang đến những giải pháp tài chính và trải nghiệm dịch vụ ấn tượng nhất.

