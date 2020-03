Phụ thuộc vào Nga, Mỹ lại tiếp tục mua 4 động cơ tên lửa RD-181

Theo đó, động cơ RD-181 được bố trí ở tầng một của tên lửa đẩy Antares (mỗi tên lửa có hai động cơ). Tính đến nay đã có 7 tên lửa đẩy Antares sử dụng động cơ RD-181 (tất cả 14 động cơ) được phóng lên vũ trụ. Tháng 12/2019, Energomash cho biết kể từ năm 2015 đã cung cấp cho Hoa Kỳ 22 động cơ RD-181. Những động cơ này được đánh số từ 2A đến 23A.

Theo tài liệu được công bố chính thức trên trang web mua sắm công, Energomash đã thông báo nhu cầu mua thép tấm không gỉ mạ chân không theo phương pháp hồ quang để lắp ráp động cơ RD-181 được đánh số từ 24A đến 27A. Điều này khẳng định là phía Mỹ đặt hàng mua thêm 4 động cơ do công ty của Nga chế tạo.

Được biết, Energomash là nhà sản xuất hàng đầu thế giới động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng RD-191 cho phương tiện phóng Angara, RD-180 cho tên lửa Atlas-5 và RD-181 cho tên lửa Antares của Mỹ. Ngoài ra, công ty hiện đang tạo ra động cơ RD-171MV cho tên lửa mới Soyuz-5 (Irtysh).

Trước đó, tháng 10/2019, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NASA) xác nhận kế hoạch đưa tàu vận tải Cygnus lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

NASA cho biết, tàu được phóng lên vũ trụ vào hôm 21/10. Tàu sẽ mang lên quỹ đạo các nhu yếu phẩm và vật liệu cho các thí nghiệm khoa học, trong đó có chiếc áo vest đặc biệt AstroRad Vest có tác dụng bảo vệ tránh nguy hiểm từ bức xạ không gian.

Theo NASA, phi hành đoàn ISS sẽ phải kiểm tra xem loại vest này có tiện lợi khi sử dụng hay không. Các chuyên gia cho rằng, sản phẩm mới này sau đó có thể được sử dụng trong các chuyến đi lên mặt Trăng và sao Hỏa.

Ngoài ra, tàu vận tải Cygnus còn chở lên Trạm Vũ trụ Quốc tế một lò nướng Zero-G thử nghiệm, được thiết kế để nấu ăn trong điều kiện trọng lực. Lò nướng này cũng có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ không gian dài hạn. Một thí nghiệm khác có tên The Made in Space Recycler, theo NASA, liên quan đến việc xử lý nhựa trong không gian để sử dụng làm vật liệu cho máy in 3D quỹ đạo.

Thanh Bình (lược dịch)