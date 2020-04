Phiên tòa đầu tiên ở Quảng Nam xét xử đối tượng chống đối công tác phòng dịch

Quá trình điều tra, truy tố được áp dụng theo thủ tục rút gọn để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử, nhằm răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành phòng chống dịch của người dân.



Kể từ khi xảy ra vụ án đến ngày đưa ra xét xử là 11 ngày. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, phòng xử án bố trí không quá 10 người, những người tham gia xét xử được đo thân nhiệt, khai báo y tế và ngồi cách nhau tối thiểu 2m.

Theo hồ sơ tố tụng, khoảng 14h30 ngày 6/4, Phương đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại chân Đèo Le (huyện Nông Sơn) thì tổ công tác yêu cầu dừng lại khai báo y tế.



Phương dừng xe, tháo khẩu trang thì anh Phạm Ngọc Dưỡng (Công an huyện Nông Sơn) nhắc nhở bị cáo đeo vào. Phương không hợp tác và có hành vi chống đối, la lớn, dùng lời lẽ xúc phạm anh Dưỡng.

Không những thế, Phương còn chạy vào một nhà dân gần đó lấy cây cào lúa ra đánh xuống đầu anh Dưỡng. May mắn anh Dưỡng kịp thời tránh được. Ngay lập tức, tổ công tác tại chốt đã khống chế Phương và bàn giao cho Công an huyện Nông Sơn.



Hôm 9/4, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Nông Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 ngày đối với Phương về tội “chống người thi hành công vụ” theo Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự 2015.

Sơn Tùng