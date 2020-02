Phát động cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt Công an nhân dân

Ngày 14/2, Công an TP Hà Nội đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020 cùng 4 thành phố trực thuộc Trung ương là TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng với mục tiêu tiếp tục bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững thế trận an ninh trật tự và phát huy hơn nữa phong trào vì an ninh tổ quốc.

Trong khuôn khổ ký kết giao ước thi đua với nhiệm vụ cụ thể tấn công mạnh tội phạm tín dụng đen, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự, giải quyết đạt 90% tin báo tố giác tội phạm, thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng đạt 60%, tuyệt đối không để xảy ra án oan…

Đại điện công an 5 thành phố đã cam kết cùng nhau phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong buổi lễ này, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, học tập làm theo tấm gương hi sinh của ba liệt sĩ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cũng là một trong những nội dung thi đua cần phát động trong toàn lực lượng, đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, những tấm gương bình dị thầm lặng hàng ngày của người chiến sĩ công an nhân dân vì bình yên cuộc sống cũng sẽ là đề tài sáng tác phong phú cho các loại hình văn học, báo chí, sáng tác mỹ thuật...

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an đã phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và sáng tác ảnh về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Bài dự thi gửi về Công an Hải Phòng trước 15/7/2020.

Tiến Anh

Từ khóa: Phát động cuộc viết về gương người tốt việc tốt công an nhân dân