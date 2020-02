Ngày 8/2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến trên toàn quốc tới 700 điểm cầu nhằm hướng dẫn điều trị dịch bệnh do virus nCoV tới tận bệnh viện tuyến huyện.

Tại hội nghị, Bộ Y tế thông tin hướng dẫn mới nhất là khi ghi nhận bệnh nhân mới sẽ tiến hành điều trị tại chỗ, ngay từ bệnh viện tuyến huyện. Hiện có 4 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), có 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và hôm 3/2 đã ra viện, 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa và cũng đã ra viện.

Phần lớn bệnh nhân dương tính nCOV có biểu hiện nhẹ

Ca bệnh thứ 13 vừa công bố tối ngày 7/2 không biểu hiện triệu chứng, không sốt, không ho nhưng kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV khiến nhiều người chú ý. Vì sao không sốt, ho vẫn nhiễm virus nCoV?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đây là một chủng virus mới, như ở Trung Quốc nhiều tử vong, nhưng Việt Nam chỉ có một ca nặng (bệnh nhân 66 tuổi người Trung Quốc), còn lại đa số biểu hiện nhẹ, vì thế bệnh cảnh rất đa dạng, có người bệnh nặng, có người nhẹ, ít biểu hiện, có khi chỉ hơi mỏi mệt.

Có bệnh nhân biểu hiện bệnh rầm rộ, có người lại nhẹ như bệnh nhân 28 tuổi Li Zichao (người Trung Quốc phát hiện mắc bệnh tại Việt Nam), chỉ 2-3 ngày sau đã âm tính với virus. Vì thế, giai đoạn nhẹ nên giữ bệnh nhân điều trị ở tuyến huyện.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, căn bệnh do virus nCoV là dễ lây lan, thời gian lây nhiễm có thể diễn ra trong vòng 15 phút.

Tuy nhiên, nhiễm virus nCoV không phải ai cũng có biểu hiện lâm sàng, có những bệnh nhân có thể không biểu hiện triệu chứng, có bệnh nhân có thể nhẹ có sốt nhẹ, ho nhẹ và rát họng, có những bệnh nhân có diễn biến nặng.

"Tôi đánh giá, hầu hết bệnh nhân nhiễm virus nCoV mới chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ như sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không tiến triển viêm phổi và thường tự hồi phục sau 1 tuần"- GS Kính nói.

Trên thực tế. 3 ca bệnh nhiễm virus nCoV được xuất viện ở Việt Nam, bệnh nhân chỉ điều trị triệu chứng, nâng đỡ thể trạng, không cần can thiệp đặc biệt. Các bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống, đi lại bình thường trong quá trình điều trị, cách ly.

Virus nCoV bị tiêu diệt khi rửa tay xà phòng



Chia sẻ tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai lưu ý về thông khí tự nhiên tại buồng bệnh. Có thể kết hợp thông khí cưỡng chế môi trường an toàn. Cần đảm bảo khử khuẩn và thu gom dụng cụ chất thải, đồ vật y tế...



PGS Hùng cũng nhấn mạnh việc rửa tay rất quan trọng phòng nhiễm khuẩn nCoV và phòng các bệnh truyền nhiễm khác như cúm, sởi và giảm tử vong cho bệnh nhân. Virus nCoV bị tiêu diệt khi rửa tay xà phòng. Đặc biệt, không lạm dụng găng tay vì có thể lại chủ quan, không rửa tay.

Tại hội nghị, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nhẹ, trung niên và cao tuổi nguy cơ mắc bệnh hơn và ít ca bệnh được ghi nhận ở trẻ nhỏ. Tỉ lệ tử vong do nCoV là 2% nhẹ hơn SARS (10%), MerCoV (36%). Các ca tử vong do nCoV đều ở Vũ Hán, hai ca ngoài Trung Quốc đại lục cũng từ Vũ Hán về.

Cũng theo các nghiên cứu của WHO, một người nhiễm nCoV lây cho 2,2 người trong khi một ca sởi lây cho 12-18 người.

Báo hằng ngày về các ca bệnh chỉ là tảng băng nổi và nhiều người có thể mắc bệnh mà không có biểu hiện bệnh. Do đó cần chú trọng ngăn lây qua tiếp xúc, giọt bắn. Nên đứng cách xa nguồn lây từ 1-2 m để tránh nguy cơ nhiễm và chú ý che miệng khi ho hắt hơi.

“Khi đeo khẩu trang, chúng ta phòng bệnh cho người khác nếu có biểu hiện bệnh và nếu giữ khoảng cách 1-2 m thì nguy cơ sẽ giảm xuống. Rửa tay sạch là biện pháp kinh điển nhưng hiệu quả cao" – đại diện WHO khuyến cáo.

WHO cũng cho biết đã cung cấp trên 6.500 mồi (sinh phẩm) để xét nghiệm virus corona mới tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cũng đã cung cấp rất nhiều mẫu xét nghiệm chuẩn để thực hiện xét nghiệm virus nCoV.

