Nuốt nghẹn dấu hiệu cảnh báo ung thư nguy hiểm

Nuốt nghẹn đi khám ra ung thư

Đang điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện K, ông Trần Văn N. 66 tuổi quê tại Nam Định cho biết "Tôi phát hiện căn bệnh này cách đây không lâu, thời gian đầu chỉ nghĩ ho, viêm họng bình thường nhưng uống thuốc mãi không đỡ. Hơn tháng sau thì thấy nuốt nghẹn, chán ăn nên đi khám thì được biết mình không may mắc căn bệnh ung thư thực quản.

Hay trường hợp của ông Đỗ Văn B. – 61 tuổi, quê Thái Bình, từ trước Tết ông B. đã có triệu chứng nuốt nghẹn, chán ăn và hay đau ở vùng thượng vị. Ông B. nghĩ bệnh do thực quản trào ngược của mình từ vài năm trước nên cố chịu đựng ra tết đi khám. Sau khi ăn tết xong, tình trạng nặng hơn, ông B. tìm tới bác sĩ khám thì được bác sĩ chẩn đoán theo dõi ung thư thực quản.



Kết quả nội soi thực quản bít tắc lại do khối u, loét, kèm theo chảy máu. Gia đình chuyển lên Bệnh viện K trung ương khám lại lần nữa. Khi khám, bác sĩ nội soi, bấm sinh thiết vùng tế bào, 5 ngày sau, kết quả vẫn là tình trạng ung thư thực quản.



Ông B. và ông K đều có tiền sử hút thuốc lá, uống rượu. Đây là hai thủ phạm gây nên ung thư thực quản phổ biến ở nước ta.



Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện An Việt Hà Nội, cho biết ung thư thực quản là căn bệnh khá phổ biến thường gặp ở nam nhiều hơn nữ giới, bệnh thường phát triển thầm lặng, ở giai đoạn đầu không có nhiều dấu hiệu rõ ràng dễ gây lầm tưởng với những bệnh lý thông thường khác. Chỉ đến khi bệnh tiến triển ở giai đoạn muộn hơn các triệu chứng mới rõ ràng nhận thấy như nghẹn, khó nuốt, đau rát cổ họng......

Bác sĩ An cho biết nguyên nhân của ung thư thực quản hiện nay chưa xác định rõ nhưng các yếu tố như lạm dụng rượu, bia và thuốc lá: nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn khoảng 8 – 10 lần so với người bình thường. Thời gian hút càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Nếu vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu mạnh, sẽ càng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn.



Dấu hiệu cảnh báo bệnh

Theo bác sĩ An, triệu chứng dễ cảm nhận và gặp ở đa số bệnh nhân ung thư thực quản đó là nuốt nghẹn. Lúc đầu, bệnh nhân thường có biểu hiện khó nuốt nhưng không cảm thấy đau. Khi bệnh nặng hơn, khó nuốt sẽ kèm thêm đau. Lúc đầu, bệnh nhân chỉ khó nuốt với thức ăn rắn, về sau khó nuốt với cả thức ăn lỏng, thậm chí nuốt nước bọt cũng thấy đau và khó thực hiện.

Dấu hiệu khác đó là người bệnh thường xuyên có hiện tượng chảy nước bọt kèm theo hơi thở mùi hôi khó chịu, ợ hơi, sặc khi ăn uống. Sụt giảm cân rõ rệt, xảy ra tình trạng mất nước và dần dần là suy kiệt do không ăn và nuốt được.

Ngoài ra, người bệnh còn cảm thấy rát họng, ho kéo dài, thậm chí ho ra máu.

Khi có các dấu hiệu trên, bác sĩ sẽ nghi ngờ và tiến hành nội soi thực quản. Việc chẩn đoán ung thư thực quản còn dựa vào các chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cận lâm sàng khác.

Bác sĩ An nhấn mạnh để chẩn đoán chính xác ung thư thực quản, bệnh nhân cần được nội soi kết hợp với siêu âm và sinh thiết để có thể nhìn thấy hình ảnh bất thường về hình dạng của thực quản cũng như các tổ chức ung thư hoặc các bất thường của tổ chức dẫn đến ung thư hoặc các tổn thương khác.

So với các bệnh ung thư khác, ung thư thực quản vẫn là bệnh có tiên lượng thấp. Để phòng bệnh, bác sĩ An khuyến cáo mọi người kkông hút thuốc lá. Trong khói thuốc lá có chứa các chất kích thích độc hại gây kích thích tế bào ung thư thực quản. Ngoài ra, cần hạn chế lạm dụng uống bia rượu: do uống rượu trong thời gian dài sẽ gây hậu quả nặng nề, làm phá hủy niêm mạc thực quản và dạ dày.

Áp dụng chế độ ăn khoa học và chia nhỏ bữa ăn trong ngày: chế độ ăn uống nhiều rau quả, trái cây sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư thực quản. Vì thế cần ưu tiên các thực phẩm chứa nhiều chất xơ, nhiều đạm và giàu protein, rau xanh, ngũ cốc, trà xanh…. Bên cạnh đó, cần tránh xa những thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán nhiều lần, đồ cay nóng…cũng giúp ngăn ngừa tổn thương ở thực quản, phòng ung thư thực quản hiệu quả.

Khánh Chi