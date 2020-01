Ninh Bình: Gần 50 tấn thịt trâu và chân lợn không có hóa đơn

Công an Ninh Bình cho biết, Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) kiểm tra, phát hiện gần 50 tấn thực phẩm không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 16/1, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm ở số nhà 1225, đường Quang Trung, tổ 11, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp do Tô Xuân Hùng (SN 1976, trú TP Ninh Bình) làm chủ.

Tiến hành kiểm tra cơ sở, Công an phát hiện 2 thùng container có chứa khủy chân lợn đông lạnh với tổng trọng lượng 33.150kg và 1 thùng container chứa 16.055 thịt trâu không xương đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên đã không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Tại cơ quan Công an, chủ hàng khai nhận số hàng hóa trên là thực phẩm tươi sống được thu mua từ các tỉnh Quảng Ninh và TP Hà Nội về bảo quản đông lạnh để bán ra thị trường.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị