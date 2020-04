Những bộ phim ấm áp lấy lại năng lượng cho các "mọt phim" Hàn Quốc

Trong khoảng thời gian hạn chế ra đường, ở nhà tránh dịch chắc hẳn sẽ khiến nhiều người không quen với cảm giác cô đơn, chán chường.

Vậy nên nếu có những giây phút mệt mỏi hoặc chán nản vì không biết làm gì, không thể ra ngoài phố thì đừng lo vì những tác phẩm phim ảnh xứ Hàn dưới đây sẽ giúp mọi người giải trí, lấy lại năng lượng tích cực để cùng tiếpa tục công tác toàn dân chống đại dịch Covid-19.

Flower Boy Next Door (tạm dịch: Mỹ nam nhà bên)

Mặc dù đã ra mắt khá lâu, từ năm 2013 thế nhưng Mỹ nam nhà bên vẫn chứng tỏ sức hút khó cưỡng với dàn diễn viên "muốn tài năng có tài năng, muốn nhan sắc có nhan sắc". Đây cũng là một trong những bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Park Shin Hye thuở bắt đầu nổi tiếng.

Park Shin Hye và Yoon Shi Yoon sánh đôi trong bộ phim tình cảm

Trong vai cô nàng Ko Do Mi, Park Shin Hye hóa thân thành một người độc thân quen sống nội tâm, không thường chia sẻ tâm sự với người khác. Do Mi luôn không thích đi chơi hay giao tiếp với mọi người, một ngày nọ, Do Mi trúng "tiếng sét ái tình" với chàng trai hàng xóm cạnh nhà, đó là Enrique Geum (do Yoon Shi Yoon thủ vai) - một nhà thiết kế game có tiếng. Enrique Geum đã dần bước vào cuộc đời ảm đạm của Do Mi và giúp cô thay đổi mọi thứ để trở nên tích cực hơn.

Không chỉ lan tỏa được thông điệp sống tích cực mà Mỹ nam nhà bên còn khiến mọi người yêu mến bởi dàn nam chính vừa đẹp trai, vừa đáng yêu. Trong đó, Eunrique Geum sở hữu nét quyến rũ, cuốn hút nhưng cũng có những mặt trẻ con khiến khán giả bật cười khi xem phim. Mỹ nam nhà bên giúp các "mọt phim" quên đi cảm giác chán nản tiêu cực, đặc biệt là sưởi ấm trái tim cô đơn và nhìn nhận tốt hơn về cuộc sống.

It's Okey, That's Love (tạm dịch: Chỉ có thể là yêu)

Còn gì thích thú hơn khi có thể nằm dài ở nhà để theo dõi từng diễn xuất gay cấn của bộ phim từng một thời "khuynh đảo" màn ảnh nhỏ xứ Hàn năm 2014? Chỉ có thể là yêu quy tụ dàn diễn viên "cộm cáng" từ đôi nam nữ chính đến vai diễn cameo nhỏ nhất.

Đây cũng là màn yêu đương trên màn ảnh khiến trái tim của nhiều cô nàng rung rinh nhất qua khả năng diễn xuất đỉnh cao của Jo In Sung và Gong Hyo Jin. Được bảo chứng bởi tên tuổi nam nữ chính với biệt tài chọn kịch bản vô cùng mát tay, người xem sẽ không thể thất vọng dù với bất kỳ cảnh quay nào.

Dù có như thế nào thì họ vẫn tìm được nửa kia cùng nhau vượt qua khó khăn

Jo In Sung nhập vai Jang Jae Yeol - một nam nhà văn có quá khứ đau khổ khiến anh luôn bị ám ảnh với các triệu chứng thần kinh kỳ lạ và Gong Hye Jin thủ vai Ji Hae Soo - sinh viên năm thứ nhất của khoa tâm thần tại một bệnh viện. Mối quan hệ tưởng chừng oan gia lại ngày một nảy nở khi chính họ là liều thuốc giúp đối phương vượt qua những chứng bệnh tâm lý lạ lùng.

Chỉ có thể là yêu giống như một tấm chăn ấm áp vào ngày mưa lạnh, giúp người ta cảm nhận được ấm áp của tình yêu, tình bạn, tình thân dù cho có mắc bệnh tâm lý vẫn sẽ tìm được nửa kia cùng nhau vượt qua tất cả.

Moonlight Drawn by Clouds (tạm dịch: Mây họa ánh trăng)

Không sở hữu dàn diễn viên hùng hậu hay kịch bản thâm sâu, Mây họa ánh trăng là dòng nước suốt mát lành len lỏi vào tâm hồn của những người đang chán nản. Với lối diễn xuất "có tầm" cùng nhan sắc ngọt ngào, tươi mới của đôi nam nữ chính còn khá trẻ, bộ phim từng ghi tên mình còn top những tác phẩm phá cột mốc rating trên 20% của phim ảnh Hàn.

Đôi trẻ Park Bo Gum và Kim Yoo Jung khiến người xem phấn khích

Ngay từ khi giới thiệu diễn viên, khán giả đã bày tỏ sự trông đợi và mong ngóng từng ngày khi Park Bo Gum và Kim Yoo Jung lần đầu tiên hợp tác.

Mặc dù gắn mác cổ trang nhưng Mây họa ánh trăng hiếm khi mang hơi thở chậm rãi, nặng nề của một bộ phim cổ xưa. Nhiều chi tiết trong Mây họa ánh trăng vô cùng hiện đại, giống như thông điệp tình yêu của nam nữ chính, đây là dụng ý của biên kịch.

Park Bo Gum trong vai thái tử Lee Yeong nảy sinh tình cảm với cô gái nghèo trong hình hài của một thái giám cận thân Hong Ra On (do Kim Yoo Jung thủ vai). Tình yêu bắt đầu ngay từ khi thái tử cũng không nhận ra, nhiều tình huống "dở khóc dở cười" vì giới tính của Ra On khiến mọi người giải tỏa được áp lực, cô đơn trong cuộc sống.

Who Are You: School 2015 (tạm dịch: Học đường 2015)

Nằm trong chuỗi series phim đình đám của đài truyền hình KBS, School 2015 trước khi chưa chính thức trở lại đã nhiều lần khiến giới trẻ "phát sốt" vì nhân vật mới, kịch bản mới khắc họa cuộc sống học đường của những thanh thiếu niên tuổi dậy thì.

Bộ 3 từng một thời "gây bão" cộng đồng mạng

Series School cũng nổi danh là "ông bầu" mát tay khi mang tên tuổi của những diễn viên trẻ lên hàng sao hạng A như Lee Jong Suk, Kim Woo Bin, Jang Hyuk, Kim Rae Won, Ha Ji Won, Jo In Sung, Lee Dong Wook, Gong Yoo,... Cũng như thế, School 2015 mang danh tiếng của "sao nhí" Kim So Hyun, Yook Sung Jae, Nam Joo Hyuk phổ biến đến công chúng.

Lấy ý tưởng từ nạn bạo lực học đường gây chấn động xã hội Hàn Quốc thời gian đó, School 2015 được đánh giá là phiên bản không thể bỏ qua của chuỗi series phim đình đám này.

Ngoài ra, School 2015 còn gây kích thích với màn dây dưa tình cảm giữa cặp chị em sinh đôi Eun Byeol - Eun Bi (đều do Kim So Hyun thủ vai) với 2 nam chính Gong Tae Kwang (Yook Sung Jae) và Han Yi An (Nam Joo Hyuk).

Tái hiện những hồi ức đẹp nhất về mối tình thuở cắp sách đến trường cùng cách vượt qua nỗi đau mang tên bạo lực, School 2015 đến hiện tại vẫn là một trong tác phẩm đình đám về thời thanh xuân của Hàn Quốc.

EXO Next Door (tạm dịch: EXO nhà bên)

Một tác phẩm khác có nội dung khác hẳn những bộ phim truyền hình trước đó với sự tham gia của dàn diễn viên chính chính là thần tượng nhà SM Entertainment - EXO. Nếu là một fan cứng của các chàng trai tài năng này, chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua hoặc theo dõi các tập phim mãn nhãn.

Cô nàng Yeon Hee không ngờ 1 ngày lại được trở thành hàng xóm của thần tượng EXO

Một cô gái 23 tuổi, có tính cách nhút nhát tên Ji Yeon Hee (do Moon Ga Young thủ vai) dành trọn tình yêu thương, thần tượng nhóm nhạc nam EXO.

Một ngày kia, cô lại không ngờ tới ước mơ của mình thành hiện thực khi nhìn thấy EXO chuyển nhà đến cạnh mình. Yeon Hee sau đó thành công trở thành cô nàng tạp vụ trong căn nhà mơ ước của những anh chàng điển trai nổi tiếng.

Đây là cái tên dành riêng của những cô nàng fan girl của Kpop với mong muốn được nhìn thấy tận mắt thần tượng, bước vào cuộc sống của thần tượng. Câu chuyện chuyên chở thông điệp, trong cuộc đời bạn sẽ không bao giờ biết trước việc gì sẽ diễn ra tiếp theo, vậy nên hãy ước mơ nếu còn có thể, biết đâu một ngày giấc mơ thành sự thật như cô nàng Yeon Hee trong phim!

Reply 1988 (tạm dịch: Lời hồi đáp 1988)

Được đánh giá là bộ phim hay nhất mọi thời đại trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, là phiên bản hoàn hảo nhất của chuỗi series Lời hồi đáp, Lời hồi đáp 1988 với tình yêu, tình bạn, tình gia đình đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của khán giả.

Tình bạn gắn bó của 5 con người lớn lên bên nhau khiến khán giả cảm động

Câu chuyện bắt đầu tại một con phố nhỏ bình dị giữa lòng Seoul, nơi có nhóm bạn 5 người chơi với nhau từ ngày còn bé. Những chuyện tưởng bình thường nhưng lại mang ý nghĩa ấm áp của 5 gia đình với những đứa trẻ nông nổi tuổi mới lớn. Chính tình yêu thương, tấm lòng cha mẹ đã giúp những đứa trẻ ấy tìm được lý tưởng, hạnh phúc sống và tình yêu của cuộc đời.

Nếu cảm thấy cô đơn, chán nản khi ở nhà tránh dịch, hãy thử 1 lần xem Lời hồi đáp 1988, bộ phim sẽ khiến nhiều người bật khóc nức nở chỉ vì những lời thoại thấm thía, những hành động ấm áp mà không biết bao lần ai trong chúng ta đều nhận được từ cha mẹ, bạn bè. Dù đã ra mắt 5 năm nhưng Lời hồi đáp 1988 vẫn nằm trong top bom tấn hấp dẫn nhất của trang phim Netflix.

Fight For My Way (tạm dịch: Thanh xuân vật vã)

Cái tên cuối cùng có mặt trong danh sách này chính là Thanh xuân vật vã, bộ phim có sự xuất hiện của nam diễn viên vừa "gây sốt" với vai diễn ông chủ Danbam trong Itaewon Class - Park Seo Joon. Ngoài ra, nữ chính được Kim Ji Won thủ vai cũng để lại ấn tượng với nhiều khán giả.

Park Seo Joon và Kim Ji Won nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ phản ứng hóa học tuyệt vời

Cuộc đời không phải lúc nào cũng yên ả chính là câu nói hình dung rõ nhất cốt phim. Những thanh niên vừa bước ra ngoài xã hội, không giàu có, không học vấn chỉ có ước mơ.

Họ bị đời vùi vập, hỗn độn trong những mối quan hệ nhưng họ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Bị thất tình để tìm được tình yêu còn hạnh phúc hơn, bị đuổi việc để rồi tìm được con đường mà mình khao khát, chỉ cần có ước mơ và dám ước mơ đã đủ?

Thanh xuân vật vã của 4 nhân vật trong phim cũng là của chúng ta

Thanh xuân vật vã được ví như "sách gối đầu giường" của giới trẻ - những người chuẩn bị bắt đầu cuộc sống trưởng thành. Hãy thử một lần theo dõi Thanh xuân vật vã để thấy các nhân vật đã vượt qua khó khăn đầu đời như thế nào!

Thiên Trúc