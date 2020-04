Nhóm cải trang diễn trò ăn xin ở Hội An: “Đây là 1 bài học lớn trong cuộc đời”

Đầu thư, nhóm này bày tỏ, từ đáy lòng mình, mong muốn chính quyền và người dân Hội An rộng lòng tha thứ cho những việc làm nông nổi, thiếu suy nghĩ và bồng bột của nhóm.

Nhóm chia sẻ họ cũng là con em của Hội An, "trong sâu thẳm, thành phố này luôn là nơi để mọi người đi về, là nơi chôn rau cắt rốn, nên chưa bao giờ trong mỗi người nghĩ sẽ hành động gì làm tổn thương cho quê hương".

“Ngày 31/3 vừa qua, trong một lần về thăm quê, do suy nghĩ nông cạn, chỉ tưởng sẽ làm vui, câu like cho mỗi cá nhân mà chúng tôi đã vô tình làm tổn thương đến quê hương. Những hình ảnh về một nhóm “cái bang” mà chúng tôi đã chụp tại Hội An đơn thuần chỉ để câu like và hoàn toàn không có một dụng ý gì sâu xa”, nhóm viết trong thư.

Tuy nhiên, những hình ảnh đó lại xuất hiện đúng vào thời điểm cả nước đang gồng mình chống dịch nên đã cho thấy sự nông nổi, thiếu chín chắn của nhóm.

Nhóm nhìn nhận việc làm của mình là sai nên đã chủ động làm việc với chính quyền Hội An. Được cơ quan chức năng giải thích, họ nhận thấy việc làm đó đã gây xáo trộn không đáng có trong cộng đồng facebook và làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm tư, tình cảm của người dân Hội An.

“Chúng tôi xem đây là một bài học lớn trong cuộc đời của mỗi người và hứa sẽ không bao giờ tái phạm”, nhóm cải trang thành ăn xin viết trong thư.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 31/3, facebook xuất hiện clip dài 48 giây cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm người ăn xin ở phố cổ Hội An. Nhóm này trong bộ dạng rách nát, đầu đội nón, mặc trang phục của người ăn xin và ngồi cầm chén xin tiền. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người chỉ trích những hình ảnh trên rất phản cảm, gây hoang mang dư luận, đặc biệt trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực chống dịch.

Hồ Ca