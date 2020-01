Người đàn ông nghi cầm lựu đạn và súng cố thủ chứa trong nhà cả kho vũ khí

Liên quan đến vụ người đàn ông nghi cầm súng, lựu đạn cố thủ trong nhà như đã thông tin, diễn biến mới nhất Công an quận 10 (TP.HCM) đang truy lùng ráo riết người này, được xác định là Trần Duy Chinh (49 tuổi, quê Nam Định, ngụ ở địa phương).

Công an còn tình nghi, ông Chinh có liên quan đến phạm pháp hình sự, do khám xét nhà người này đã phát hiện nhiều loại vũ khí nguy hiểm.

16h chiều 30/1, phát hiện ông Chinh cầm một vật nghi lựu đạn đứng gần phòng giao dịch ngân hàng Đông Á ở đường Lý Thái Tổ (quận 10) có nhiều nghi vấn nên lực lượng bảo vệ ngân hàng đã báo Công an.

Khi lực lượng Công an xuất hiện, ông Chinh rút ra những vật nghi là súng, lựu đạn giấu trong áo, có biểu hiện chống đối, đe dọa rồi chạy vào nhà mẹ ruột ở gần ngân hàng để cố thủ.

Vì nghi vấn đây là đối tượng nguy hiểm, có thể mang theo vật liệu nổ, súng nên lực lượng Công an đã tổ chức phong tỏa một đoạn đường Lý Thái Tổ để đảm bảo an toàn cho người xung quanh và tổ chức vây bắt. Vụ việc đã thu hút cả ngàn người đến xem.

Lực lượng Công an quận 10 và Công an TP.HCM đã thuyết phục đối tượng bằng nhiều cách nhưng không thành công. Lực lượng Công an đã tiếp cận gần nhưng đối tượng vẫn cố thủ.

Hơn 22h đêm, Công an phối hợp cùng các lực lượng khác tiến hành cắt điện ngôi nhà nhưng ông Chinh vẫn không lộ diện. Suốt đêm 30 đến ngày 31/1, Công an đã phong tỏa căn nhà và đoạn đường xung quanh nhưng ông Chinh vẫn im lìm bên trong.

Đến sáng 31/1, Công an đã đột nhập vào căn nhà thì phát hiện ông Chinh không còn ở đó nữa. Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các ngóc ngách trong nhà, Công an nhận định có thể ông Chinh đã trổ nóc nhà và leo ra ngoài tẩu thoát.

Theo điều tra sơ bộ, đây không phải là vụ cướp ngân hàng, có thể ông Chinh bị ngáo đá.

Đáng nói, khi khám xét căn nhà, Công an thu giữ nhiều hung, vũ khí nguy hiểm như: súng hơi bắn đạn bi, hộp tiếp đạn súng ngắn, 13 viên đạn, nhiều dao, mã tấu, nỏ để sử dụng ma túy đá, búa, kìm, 3 BKS xe máy của các tỉnh thành, một số giấy tờ…Ngoài ra, Công an còn thu giữ túi vải màu đen chứa bình ắc-quy có nối dây ra ngoài và nhiều dây dẫn nghi là quả nổ tự chế.

Hiện Công an TP đang tổ chức truy tìm ông Chinh và điều tra làm rõ vụ việc.

Phước An