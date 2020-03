Người đàn ông đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội ra đầu thú

Chiều 9/3, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới, xảy ra ngày 1/3, tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đã ra đầu thú.

Theo đó, vào ngày 7/3, đối tượng Nguyễn Văn An (45 tuổi, ở tổ 15, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã đến trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

Có mặt tại cơ quan công an, An khai nhận đã cùng Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) đốt pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ. Sau đó An trở về nhà ở TP Lào Cai. Khi biết lực lượng công an đang điều tra vụ việc, An đã trốn khỏi nơi ở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn An về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, chiều 4/3, Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an cũng đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vụ đốt pháo trong đám cưới ở huyện Sóc Sơn theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu kết quả thực hiện phải báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/3/2020 và có thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một số người để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sông Yên