Nghệ An: Khởi tố đối tượng giả danh phóng viên lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Trước đó, Công an TP Vinh tiếp nhận đơn tố giác của công dân tố cáo một người đàn ông tên Định, trú tại TP Hải Phòng lừa đảo xin việc vào ngành Công an với số tiền 300 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xác định được đối tượng bị tố giác là Bùi Văn Định, không nghề nghiệp ổn định, tự mạo nhận công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Hải Phòng và có nhiều mối quan hệ. Để tạo lòng tin cho nạn nhân, Định thường thuê các loại xe ô tô đắt tiền di chuyển từ Hải Phòng vào TP Vinh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi củng cố đủ hồ sơ, ngày 19/3/2020, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt Bùi Văn Định khi hắn trên đường vào TP. Vinh để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Định thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp số tiền chiếm đoạt được cho cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả.

Hiện Công an TP. Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Bùi Văn Định (SN 1960, trú tại xã Văn Phong, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Vinh nhận định, bị hại của Định có thể không dừng lại ở 3 người. Công an TP Vinh thông báo, ai là nạn nhân trong vụ án này thì liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Vinh theo số điện thoại 02383.844.532 để được giải quyết.

Theo Quỳnh Trang/Báo Nghệ An