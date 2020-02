Nghệ An: Dân làng vây bắt, đánh 2 “cẩu tặc” thương vong

Ngày 27/2, thông tin từ UBND xã Mã Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người dân vây bắt, đánh 2 đối tượng trộm chó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 3h sáng 27/2, người dân địa phương phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy trên địa bàn xóm 4 (thuộc xã Mã Thành) có dấu hiệu câu trộm chó nên đã hô hoán vây bắt.

Bị phát hiện, 2 đối tượng liền rú ga xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi kịp, vây đánh. Vụ việc khiến 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) bị thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị đốt rụi, cùng với 3 con chó, và một số dụng cụ bắt trộm chó mà 2 đối tượng mang theo.

Nhận được tin báo, Công an xã Mã Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để can thiệp, đưa các thanh niên đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu.

Sáng 27/2, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành xác nhận Bệnh viện có tiếp nhận 2 đối tượng trộm chó bị đánh trọng thương, tuy nhiên do tình trạng quá nặng nên 1 người đã tử vong trước khi vào viện.

Đến trưa cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Yên Thành đã hoàn tất công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Dương Cầm