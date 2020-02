Ngày 14 tháng 2 là ngày gì? Ngày Valentine ai tặng quà cho ai?

Ngày 14 tháng 2 là ngày gì?

Ngày 14 tháng 2 còn gọi là ngày Valentine (tên tiếng Anh là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) là ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân. Nó được đặt tên theo Thánh Valentine - một trong những vị Thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên.

Ngày 14 tháng 2 (ngày lễ Tình Nhân, ngày Valentine) là một ngày lễ toàn thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Họ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách tặng nhau hoa hồng, thiệp Valentine, Chocolate…

Ngày 14 tháng 2 năm 2020 vào thứ Sáu (vào ngày 21/1 âm lịch).

Nguồn gốc về ngày 14 tháng 2 (ngày lễ Valentine) thì có rất nhiều thông tin, tuy nhiên, giả thuyết được nhiều người chấp nhận nhất là: Valentine - một vị linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II.

Chuyện kể rằng, vào khoảng thế kỷ thứ III, vì để tập trung chiến tranh, Hoàng đế Claudius II đã cấm người dân tổ chức đính hôn và lễ cưới. Trước sắc lệnh vô lý này, linh mục Valentine cùng nhiều người vẫn tổ chức đám cưới cho các cặp vợ chồng trẻ trong bí mật. Sự việc bại lộ, Valentine bị xử tử hình vào ngày 14/2/273. Tuy nhiên, trước khi chết, Valentine đã kịp gửi một tấm thiệp cho con gái của cai tù Asterius - một thiếu nữ mù lòa được ông chữa khỏi bằng phép lạ. Trên tấm thiệp ấy, ông đã ký tên "dal vostro Valentino” (dịch là From your Valentine - từ Valentine của em). Đây được coi là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới và ngày 14 tháng 2 hằng năm được các cặp đôi tổ chức để tôn vinh tình yêu đôi lứa.

Trước đây ngày Valentine (hiện nay là ngày 14 tháng 2 hàng năm) là ngày lễ chỉ có ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia. Dần dần, ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và chocolate.

Vậy có mấy ngày Valentine trong năm?

Valentine không chỉ có 1 ngày 14 tháng 2 mà hiện nay chúng ta có đến 3 ngày Valentine trong 1 năm, gồm: Valentine Đỏ (14/2), Valentine Trắng (14/3) và Valentine Đen (14/4). Trong đó Valentine Đỏ và Valentine Trắng là ngày dành cho các cặp tình nhân, còn ngày Valentine Đen được tổ chức cho những người còn đang độc thân.

Valentine Đỏ (14/2)

Ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine Đỏ và cũng là ngày Valentine “chính thống” được tổ chức rộng rãi ở nhiều quốc gia.

Valentine Trắng (14/3)

Valentine Trắng (hay White Day, White Valentine, ngày đáp lễ) được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản vào ngày 14 tháng 3 năm 1978. Nguồn gốc của Valentine Trắng bắt nguồn từ câu chuyện về một chàng trai bán kẹo dẻo đã tặng cho cô gái thầm thương trộm nhớ mình một hộp kẹo lớn, trắng như tuyết để đáp lại tình cảm mà cô dành cho mình vào ngày Valentine Đỏ.

Valentine Đen (14/4)

Valentine Đen (hay Black Valentine, Black day) vẫn được các bạn trẻ Hàn Quốc kỷ niệm mỗi dịp 14/4. Khác với tên gọi có phần "đen tối", đây là ngày để những bạn chưa tìm được một nửa của mình hay những bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân cùng tụ họp và làm nên những party sôi động.

Ngày Valentine ai tặng quà cho ai?

Ở phương Tây, Valentine tổ chức vào ngày 14/2 (tức Valentine Đỏ) là ngày chính thống và nếu xét theo nguồn gốc thì vào ngày này, con trai sẽ chủ động tặng quà con gái. Còn theo phong tục của Nhật Bản, Valentine Đỏ sẽ là dịp để các cô gái dành tặng đến chàng trai mà họ yêu thương một món quà để thể hiện tình cảm, nếu tình cảm ấy được chấp nhận, họ sẽ được chàng trai đó tặng lại quà vào Valentine Trắng, tức 14/3.

Tuy nhiên, tùy theo phong tục từng đất nước và tùy quan niệm của mỗi người để quyết định ai tặng quà cho ai. Nhưng hiện nay, hầu hết các bạn trẻ không phân biệt trai hay gái, họ đều tặng quà cho nhau vào những ngày này để thể hiện tình cảm, tình yêu với nhau. Valentine là ngày con gái tặng quà con trai hay con trai tặng quà con gái đều được.

Những lời chúc ngày 14 tháng 2 ngọt ngào:

Lời chúc Valentine dành cho bạn trai:

- Tình yêu của em, em cảm thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng khi năm nào cũng có anh bên cạnh. Lại một mùa Valentine nữa trôi qua nhưng em cũng mong rằng tình yêu của chúng ta lúc nào cũng bền chặt anh nhé.

- Anh yêu, chúc anh một Valentine vui vẻ và hạnh phúc.

- Nhân ngày lễ tình nhân 14/2, em chỉ muốn cảm ơn anh yêu vì đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Em luôn tự hào về anh.

- Chúc tình yêu của em có một đêm Valentine ngập tràn niềm vui, ấm áp.

- Happy Valentine Day’s. Mong sao tình yêu của chúng mình mãi bền chặt như thế này anh nhé.

- Nhân ngày Valentine em muốn nói với anh chỉ một câu thôi rằng em yêu và nhớ anh rất nhiều.

- Nhân ngày lễ tình yêu em chỉ muốn nói với anh rằng em rất yêu anh. Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em những điều tốt đẹp nhất. Happy Valentine Day!

- Chúc anh 14/2 ngọt ngào, ấm áp như có em đang ở bên.

- Có em bên cạnh là đủ cho một Valentine ngọt ngào, viên mãn nhất của em.

Chúc em Valentine vui vẻ! Mãi yêu em!

- Happy Valentine Day. Thế là một Valentin nữa lại đến rồi. Anh rất hạnh phúc khi được ở bên em.

- Nhân ngày Lễ tình yêu, Anh muốn nói với Em rằng: Anh mãi bên Em và ngày càng yêu Em nhiều hơn.

- Gửi em những lời chúc yêu thương nhất nhân dip năm mới và ngày Lễ tình yêu 14/2! Đơn giản anh chỉ muốn nói với em rằng anh mãi yêu em!

- Ngày 14/2 luôn là ngày thật đặc biệt với anh và em. Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

- Valentine ấm áp và ngọt ngào em nhé. Hãy luôn ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ nắm chặt tay em và đưa em đến cuối con đường. Love you so much!

