Ngân hàng giảm lãi suất cho khách bị thiệt hại do virus corona

Nhằm chia sẻ hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus, Ngân hàng Vietcombank (VCB) vừa cho biết, từ ngày 11/2 đến hết 30/4/2020, ngân hàng này sẽ thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn đối với khách hàng bị thiệt hại do dịch bệnh virus corona.

Theo đó, lãi suất giảm 1%/năm đối với dư nợ vay ngắn hạn; giảm 1,5%/năm đối với dư nợ vay trung dài hạn; giảm lãi suất 0,5%/năm đối với dư nợ vay USD ngắn hạn; giảm 0,75%/năm đối với dư nợ vay USD trung dài hạn; cho vay mới với lãi suất ưu đãi giảm tối đa tới 1%/năm đối với VND và 0,5%/năm đối với USD cho các khách hàng thuộc các lĩnh vực đáp ứng điều kiện vay vốn của VCB.

Đối tượng là các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực vận tải kho bãi; Dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn; Thực phẩm và đồ uống có cồn; Xuất nhập khẩu chủ yếu với thị trường Trung Quốc (thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày…); những ngành chịu tác động khác theo đánh giá cập nhật và thông báo của VCB.

Ngoài ra, Vietcombank hỗ trợ 2 tỉ đồng từ Quỹ phúc lợi cho 7 cơ sở quân đội thuộc Quân khu I và Quân khu II được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly người dân trở về từ vùng dịch nCoV.

Không chỉ Vietcombank, một loạt ngân hàng cũng đưa ra giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh này.

VPBank công bố giảm lãi suất cho vay 1,5%/năm đối với các khoản vay không có tài sản bảo đảm và 1%/năm đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, du lịch, nhà hàng, xuất khẩu nông sản...

KienLongBank giảm lãi suất cho vay 3%/năm đối với các khách vay trồng thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, xoài, chôm chôm, chuối, thời gian áp dụng từ ngày 1/2 đến 30/4. Trong thời gian này, KienLongBank cũng sẽ hỗ trợ khách hàng giảm lãi vay, miễn tiền phạt quá hạn nhằm giúp khách hàng có điều kiện khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Ngân hàng An Bình (ABBank) dành 4.000 tỉ đồng để bố trí nguồn vốn chi phí thấp, ưu đãi lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Mức hỗ trợ sẽ do ngân hàng xem xét với từng đơn vị trong lĩnh vực cụ thể, có thể ưu đãi lãi suất thấp hơn từ 1,5-2% mỗi năm so với lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường và từ 3% một năm với cho vay trung dài hạn.

TIN LIÊN QUAN NHNN yêu cầu nhà băng xem xét giảm lãi vay cho DN bị thiệt hại do dịch corona

Diệu Thùy