Nga “dư sức” hoàn thành Dòng chảy phương Bắc-2

RIA Novosti đưa tin, trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette tuyên bố rằng, Nga sẽ không thể độc lập hoàn thành việc xây dựng đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2) do các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

“Người Mỹ đang rất mong muốn Nga không thể hoàn thành đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”. Có hai lý do: thứ nhất là sẽ khiến châu Âu lâm vào cảnh thiếu khí đốt trầm trọng, bởi phần lớn các nước châu Âu đang khan hiếm tài nguyên năng lượng. Lý do thứ hai là gây khó cho Nga, bởi “Dòng chảy phương Bắc-2” là tuyến đường hai chiều, sẽ có lợi cho cả châu Âu và Nga. Do đó, tất nhiên Hoa Kỳ sẽ không mong muốn việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt này”, ông Gusev nói.

Ông Gusev nói thêm, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Brouillette đã quá nhầm khi cho rằng Nga không thể tự mình hoàn thành dự án này. Nga có tàu “Viện sĩ Chersky” (Akademik Chersky) chuyên lắp đặt đường ống dưới đáy biển, hiện đang khởi hành từ Viễn Đông.

Trong thời gian tới tàu này sẽ đến công trường xây dựng. Ngoài ra, còn có một số xà lan nổi hoạt động ở độ sâu không quá lớn, chỉ như vậy cũng cho thấy Nga hoàn toàn “dư sức” để hoàn thành việc lắp đặt đường ống ở phần nối với đất liền.

Ông Gusev cho biết thêm: “Người Mỹ muốn mặc cả với châu Âu để cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho các quốc gia này”. Nhưng loại khí đốt đắt giá đó sẽ làm “thủng túi” người tiêu dùng châu Âu và dù sao chăng nữa khối lượng khí đốt mà Mỹ có thể cung cấp vẫn không bù đắp được tình trạng thiếu thốn của các nước.

Mới đây, tập đoàn Gazprom cho biết, “Dòng chảy phương Bắc-2” dự kiến được đưa vào vận hành vào cuối năm 2020. Do lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ công ty liên doanh giữa Thuỵ̣ Sĩ và Hà Lan Allsea đảm nhiệm công việc lắp dặt đường ống đã tạm dừng thi công. Chính quyền Mỹ đòi ngay lập tức ngừng xây dựng đường ống khí đốt.

Điện Kremlin dự kiến sẽ nhanh chóng hoàn tất công việc, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak trước đó cũng nói dự án sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2020.

Dự án Nord Stream 2 liên quan đến việc xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí đốt có tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm. Đường ống sẽ đi qua lãnh hải hoặc các vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Dự án trị giá 11 tỉ USD, một nửa do Tập đoàn Gazprom của Nga tài trợ và nửa còn lại chia đều cho 5 công ty châu Âu (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper và Shell). Dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức.

Thanh Bình (lược dịch)