Nga đã dạy cho Thổ Nhĩ Kỳ bài học đắt giá ở Syria như thế nào?

Hôm 20/2, Ankara tuyên bố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt hơn 50 binh sĩ quân đội Syria, nhằm trả thù cho đợt không kích ở tỉnh Idlib khiến 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Tuy nhiên, chia sẻ với Sputnik, ông Peter Ford, cựu đại sứ Anh tại Syria lại cho rằng, Ankara đang nói dối về mức độ thiệt hại đã gây ra cho quân đội Syria cũng như về chuyện triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Theo ông Ford, việc không quân Nga không kích Idlib sau khi Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ phiến quân tấn công quân đội Syria chính là “bài học” cho Ankara.

Còn theo Sputnik, Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga đã xác nhận một chiến đấu cơ Su-24 của không quân Nga yểm trợ quân chính phủ Syria tiến hành đợt không kích nhằm vào các tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Idlib.

Ngoài ra, Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cũng kêu gọi Ankara dừng ngay việc hỗ trợ cho hoạt động khủng bố và cung cấp vũ khí cho các nhóm phiến quân Syria.

“Quân đội Syria đã cho triển khai một xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép cùng 5 xe tải chở theo pháo cỡ lớn”, Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga nhấn mạnh thêm, “đây không phải là lần đầu tiên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho các tay súng phiến quân”.

Sau đó, Ankara xác nhận 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau trận không kích của Su-24 Nga.

“Cần gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và đúng mực với Ankara rằng, bất cứ lực lượng nào của Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với các nhóm tấn công trên lãnh thổ Syria sẽ bị không quân Nga ném bom. Không quân Nga hiện kiểm soát toàn bầu trời Idlib ở Syria. Đây là thực tế quan trọng”, ông Ford nói.

Đáng nói, sau trận không kích của Nga, chia sẻ với CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar lại cho biết, “khả năng Mỹ sẽ hỗ trợ một tổ hợp Patriot”.

Về phần mình, ông Ford nhận định việc Ankara đề nghị Washington hỗ trợ các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất là thực sự “thống thiết”. Nhưng thực tế, hoạt động triển khai Patriot sẽ mất hàng tháng trời. Ngoài ra, tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc phản công khiến hơn 50 binh sĩ Syria thiệt mạng là “bịa đặt”.

“Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Recep Erdogan muốn thử ý đồ của Nga. Đó là lý do tại sao ông Erdogan buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sứ mệnh tự sát tại thị trấn Al-Nayrab ở tỉnh Idlib. Và ông ta đã nhận được câu trả lời”, ông Ford kết luận.

Không thể phủ nhận, mối quan hệ giữa Mỹ - Thổ hiện không hề êm đẹp do Ankara từ chối yêu cầu của Washington về việc từ bỏ thương vụ mua tổ hợp phòng không S-400 do Nga sản xuất. Thậm chí, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình sản xuất tiêm kích F-35 do không thể giải quyết bất đồng giữa hai nước về S-400. Ngoài ra, Mỹ cũng nhiều lần đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt chiểu Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ bằng lệnh trừng phạt (CAATSA) với Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh lâu năm của Washington trong khối NATO. Bên cạnh đó, để thay thế cho S-400, Mỹ còn đưa ra đề nghị bán các tổ hợp Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù nhiều năm trước Ankara bày tỏ muốn mua Patriot nhưng Washington lại không đồng ý.

Theo thiết kế, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Ngacó thể tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.

Liên quan tới cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria, hôm 17/2, ông Mark Lowcock, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp đã lên tiếng cảnh báo về tình hình ở phía tây bắc Syria, nơi khoảng 900.000 người dân buộc phải đi sơ tán từ ngày 1/12/2019.

“Người dân đang bị chấn động tâm lý và buộc phải ngủ ở ngoài trời, trong khi nhiệt độ xuống cực thấp do các trại tị nạn đã chật kín người. Những người mẹ phải đốt cả túi nilon để giúp bọn trẻ giữ ấm. Trẻ sơ sinh và trẻ em đang chết dần vì giá lạnh”, ông Lowcock cho hay.

Minh Thu (lược dịch)