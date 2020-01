Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong dự thảo ngân sách năm 2021

Theo nguồn tin từ ấn phẩm này, Ukraine sẽ được viện trợ theo hai chương trình hỗ trợ an ninh, một chương trình do Bộ Ngoại giao quản lý và chương trình thứ hai do Lầu Năm Góc quản lý.

Được biết, trong hai dự thảo ngân sách trước đây nhất chính quyền Mỹ đề xuất cắt giảm số tiền viện trợ theo kênh Bộ Ngoại giao xuống còn 20 triệu USD, tuy nhiên Quốc hội khôi phục lại con số dự kiến ban đầu là 115 triệu USD.

Khoản viện trợ cho Ukraine thông qua các kênh của Lầu Năm Góc dự kiến là 250 triệu USD, tuy nhiên Nhà Trắng chưa bao giờ có ý định cắt giảm khoản này.

Dự thảo ngân sách của Nhà Trắng cho năm 2021 sẽ được công bố vào ngày 10/2 tới đây. Nguồn tin từ Cục quản lý ngân sách Mỹ cho biết, những khoản hỗ trợ tài chính cho Ukraine kể cả theo kênh Bộ Ngoại giao đều được giữ nguyên.

Theo các báo cáo, nỗ lực tiếp theo nhằm cắt giảm viện trợ tài chính cho Kiev nếu diễn ra trong bối cảnh luận tội Tổng thống Donald Trump được khởi xướng vì lý do tương tự. Có thể sẽ gây thêm sự chú ý và chỉ trích từ phía đảng Dân chủ trong quốc hội.

Vào tháng 12/2019, Hạ viện Mỹ đưa ông Trump ra luận tội về hai điều khoản: lạm quyền và cản trở công việc của Quốc hội. Quyết định của Hạ viện được thông qua nhờ số phiếu biểu quyết của các nghị sĩ đảng Dân chủ, trong khi phái đảng Cộng hòa, hiện đang chiếm đa số tại Thượng viện lại có ý định biện hộ cho tổng thống.

Phía đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump đòi hỏi “sự ảnh hưởng” chính trị từ Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky để đổi lấy các khoản viện trợ quân sự đã được Quốc hội phê chuẩn trước đó.

Mới đây, hôm 22/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng, Ukraine là đối tác thương mại lớn đối với Hoa Kỳ, vì vậy tình hình nước này có ý nghĩa quan trọng đối với Washington.

“Nước Mỹ quan tâm đến dân chủ ở khắp mọi nơi. Ukraine là đối tác thương mại lớn đối với Hoa Kỳ. Mỹ có nhiều mối quan tâm đối với Ukraine và tôi nghĩ rằng những nỗ lực viện trợ trong những năm qua mà chúng tôi dành cho Ukraine phản ánh mức độ của những mối quan tâm ấy”, ông Pompeo nói.

Đồng thời, ông Pompeo lưu ý rằng Hoa Kỳ đã dành cho Ukraine sự bảo đảm về an ninh và đang cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng thủ cũng như sự ủng hộ tổng thống Zelensky trong công cuộc chống tham nhũng.

Theo số liệu của Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ, tính đến cuối năm 2018 Ukraine chiếm vị trí 67 trong danh sách đối tác thương mại của Mỹ (xuất khẩu hàng hóa Mỹ trong năm sang nước này đạt 2,5 tỉ USD, hàng hóa Ukraine nhập khẩu vào Mỹ đạt 1,4 tỉ USD, thặng dư thương mại về phía Mỹ là 1,1 tỉ USD).

Thanh Bình (lược dịch)