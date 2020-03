Mercedes – Benz tung xe sang C 180 giá rẻ 1,4 tỷ đồng

C 180 vừa ra mắt thị trường Việt Nam.

C 180 sở hữu mức giá rẻ nhất trong thế hệ sản phẩm của Mercedes - Benz tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe hướng đến khách hàng lần đầu sở hữu ô tô hoặc nâng cấp từ các mẫu sedan phổ thông, chủ yếu sử dụng trong đô thị.

Như vậy, từ tháng 3/2020, 3 phiên bản của C-Class sẽ bao gồm C 180, C 200 Exclusive và C 300 AMG. Trong đó, C 180 sẽ thay thế cho phiên bản C 200, còn phiên bản C 200 Exclusive sẽ được nâng cấp động cơ mới là loại 2.0 tăng áp cuộn kép (M264). Đại diện Mercedes - Benz Việt Nam cho biết, danh mục mới tạo ra sự khác biệt rõ nét giữa các phiên bản và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng.

C 180 về cơ bản vẫn giữ nguyên kích thước và phom dáng của C 200 trước đây với những đường nét thanh lịch. Phần đầu xe phía trước nổi bật với 2 thanh ngang mạ croom to bản đặt trước lưới tản nhiệt.

Chính giữa là logo ngôi sao 3 cánh. Cụm đèn LED toàn phần thiết kế xếp lớp 2 tầng, 4 khoang với các tinh thể liền kề, tạo ra hiệu ứng 3D đẹp mắt.

Sự khác biệt ở C180 so với mẫu xe tiền nhiệm đó là thiết kế mâm xe 17-inch 5 chấu kép 2 tông màu nhưng đồ họa trên C 180 thể thao hơn. Bên trong nội thất, mẫu xe mới sử dụng nội thất ốp gỗ bóng Piano màu đen kếp hợp với ốp nhôm thể thao.

Ngoài tinh chỉnh ngoại thất, C 180 sử dụng động cơ I4 1.5L tăng áp thế hệ mới. Động cơ này sản sinh sức kéo 250 Nm từ vòng tua 1.500 vòng/phút và cho công suất cực đại 156 mã lực, đi kèm là hộp số 9G-Tronic. C 180 nhẹ hơn C 200 trước đây 65 kg, tương đương với việc chở ít hơn một người lớn.

Các trang bị ở mẫu xe mới vẫn được giữ nguyên như thế hệ C 200 như hệ thống treo tự thích ứng Agility control, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp Parktronic, 5 chế độ lái Dynamic Select, kết nối Apple Car Play/Android Auto. C 180 cũng được trang bị 2 cổng sạc USB cho ghế sau.

Về tính năng an toàn, C 180 được trang bị 7 túi khí, cảnh báo mất tập trung; hệ thống ESP Curve Dynamic Assist giúp ổn định thân xe khi vào cua; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh...

C 180 có mặt tại các đại lý Mercedes - Benz từ tháng 3 với giá bán 1,399 tỷ đồng.

Phúc Vinh