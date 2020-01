Lựa chọn ăn uống để giữ dáng ngày Tết

Nhưng, những bữa ăn giàu chất đạm kéo dài trong dịp Tết cũng sẽ luôn để lại những tác động tiêu cực đến cân nặng và sức khỏe. Vậy nên lựa chọn ăn uống như thế nào cho những ngày Tết?

Để có một cái Tết thật vui, khỏe trong những ngày sắp tới, bạn cần phải lên một thực đơn thật khoa học trong từng bữa ăn. Dưới đây là những lựa chọn ăn uống sẽ giúp bạn giữ dáng và kiểm soát cân nặng tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.



Bổ sung rau xanh trong các bữa ăn



Hầu hết các món ăn trong thực đơn ngày Tết đều chứa hàm lượng chất đạm, chất béo rất cao. Điều này diễn ra trong suốt quãng thời gian nghỉ dài của Tết sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu tới vóc dáng và hệ tiêu hóa của bạn.



Khi đó, việc bổ sung một lượng rau xanh sẽ là rất cần thiết để giúp bạn tăng cường các chất dinh dưỡng thiết yếu, bổ sung các loại vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Bạn hãy bổ sung vào thực đơn của mình các món salad, các loại rau xanh trong tất cả các bữa ăn để cải thiện hệ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Ngoài ra, khi ăn nhiều rau xanh, cơ thể còn được bổ sung thêm nhiều loại chất khác như pectin, acid hữu cơ, chất xơ,… có tác dụng cân bằng lượng dưỡng chất, chống táo bón và đồng thời giúp đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể. Qua đó, giúp chúng ta có thể kiểm soát cân nặng tốt nhất.



Ăn thêm các loại trái cây

Bên cạnh những loại rau, các loại hoa quả chứa hàm lượng vitamin A, C cao như cam, quýt, táo, ổi, bưởi,…sẽ tạo cho người ăn cảm giác no lâu, từ đó giúp bạn có thể giảm lượng đồ ăn và lượng đường tiêu thụ vào cơ thể.



Đặc biệt các loại trái cây cũng thường có hàm lượng calo rất thấp nhưng vẫn cung cấp đủ chất xơ để giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng trong các hoạt động ngày xuân. Một đĩa trái cây với các loại hoa quả đa dạng khác nhau cũng sẽ là một giải pháp giúp bạn làm đẹp da và tránh tăng cân một cách hiệu quả.



Khi cần, nước ép từ các loại trái cây còn làm nhiệm vụ giải khát, giải rượu và đào thải lượng chất béo trong người sau khi bạn phải nạp quá nhiều đồ ăn dầu, mỡ trong những bữa tiệc Tết.



Lựa chọn những đồ ăn vặt hợp lý



Bánh, kẹo và những loại mứt luôn là những hương vị không thể thiếu trong mỗi gia đình ngày Tết. Nhưng, những loại thực phẩm này cũng luôn chứa lượng đường lớn và là một trong những nguyên nhân khiến bạn trở nên mất kiểm soát về cân nặng.

Để hạn chế tình trạng trên, bạn có thể lựa chọn những loại hạt như hạt dưa, hạt điều, hướng dương, hạt hạnh nhân, quả óc chó để thay thế cho các loại bánh kẹo. Các loại hạt này đều chứa rất nhiều nhiều chất xơ, protein và chất chống oxy hóa để giữ cho bạn khỏi cảm giác thèm các món ăn vặt thiếu chất dinh dưỡng.



Ngoài ra, bạn cũng có thể tự chế biến mứt bằng loại đường ăn kiêng hoặc chọn mua những loại bánh giàu protein nhằm giúp cơ thể không bị tích tụ đường và luôn duy trì cho bản thân ở trạng thái khỏe mạnh nhất.



Hạn chế rượu, bia và những đồ uống có ga



Sử dụng quá nhiều loại đồ uống có cồn như rượu, bia và các loại nước ngọt ngày Tết có thể dẫn đến nguy cơ gây ra các căn bệnh về dạ dày, gan và tim mạch. Các loại đồ uống này cũng khiến cơ thể hấp thụ các chất polysacarit, sinh ra nhiều nhiệt, tích lũy lâu dần sẽ gây béo phì.



Cùng với đó, lượng cồn có trong rượu bia và đường trong nước ngọt còn làm tăng cảm giác thèm ăn, khiến bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn sau khi sử dụng chúng. Khi đó, lượng calo sẽ được nạp vào trong cơ thể bạn không chỉ từ các loại đồ uống mà còn đến từ rất nhiều những loại đồ ăn giàu chất béo khác có trên bàn tiệc.

Ngoài những tác động xấu đến cân nặng và sức khỏe, theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1/3 số tai nạn dẫn đến chết người đều có liên quan đến say rượu, bia. Việc hạn chế rượu, bia trong các bữa tiệc Tết sẽ làm giảm thiểu tối đa những tai nạn giao thông không đáng có.



Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến nghị, hãy hạn chế uống rượu, bia vì không có ngưỡng nào là an toàn. Những trường hợp có sử dụng thì không nên uống không quá hai đơn vị cồn mỗi ngày với nam, một đơn vị cồn mỗi ngày đối với nữ và không uống quá 5 ngày/tuần. Trong đó, một đơn vị cồn tương đương 10 g cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống, tức khoảng 3/4 lon bia 330 ml (5%) hoặc hoặc một chén rượu mạnh 30 ml (40%).



Trong quá trình sử dụng rượu, bia hãy uống thêm nước lọc nhằm làm pha loãng lượng cồn có trong máu của bạn. Uống đủ nước lọc cũng là biện pháp để đào thải các chất độc tố ra khỏi cơ thể, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực trong những ngày xuân.



Duy trì thói quen rèn luyện thể thao

Bên cạnh nhưng lựa chọn khoa học trong thực đơn ăn uống, bạn đừng quên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao bằng những bài vận động toàn thân để đốt cháy lượng calorie trong cơ thể, làm cho hệ cơ, xương, khớp trở nên chắc khỏe và cải thiện hoạt động của hệ miễn dịch.



Chỉ cần dành ra khoảng 30 phút cho mỗi ngày để tập luyện với những bài chạy bộ hay các động tác body weight, hiit, cardio, tabata,… sẽ giúp bạn có được một tinh thần sảng khoái và duy trì vóc dáng một cách hiệu quả nhất.

Duy Khánh/anninhthudo.vn