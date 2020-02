Lào Cai tăng cường chống dịch nCoV

Cách ly tại chỗ lái xe trung chuyển hàng hóa từ VN- TQ và ngược lại

Ngày 9/2, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona, đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai- Hà Khẩu; Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành; khu cách ly tại trường quân sự tỉnh Lào Cai và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt, tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã chỉ đạo Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Corona gồm 4 nguyên tắc cần thực hiện: Công tác cách ly phải triệt để, an toàn; Công tác xét nghiệm phải kịp thời, chính xác; Công tác kiểm tra, giám sát phải sâu sát, đồng bộ, toàn diện; Công tác điều trị cần tích cực, hiệu quả.

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai- Hà Khẩu và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu báo cáo: từ ngày 25/1 đến ngày 8/2, đã tiếp nhận 22.951 lượt người xuất nhập cảnh, trong đó nhập cảnh 11.386 lượt người, xuất cảnh 11.565 lượt người.

Về phương án chống dịch tại cửa khẩu, toàn bộ hành khách trước khi xuất, nhập cảnh được hướng dẫn thực hiện sát khuẩn nhanh bằng dung dịch sát khuẩn ngay từ đầu cầu và tại bàn kê khai tờ khai y tế, 100% hành khách phải khai báo tờ khai y tế, thường xuyên phun thuốc khử trùng môi trường y tế tại khu vực cửa khẩu.

Còn tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, theo ông Nguyễn Ngọc Khải, Trưởng Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Lào Cai, cơ sở đang áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch, đó là toàn bộ người Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua cửa khẩu được kiểm tra thân nhiệt, phân loại y tế. Các trường hợp có sốt được đưa về khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh, các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng được đưa về khu cách ly tại trường quân sự tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai đã chủ động chỉ đạo các đồn biên phòng, các trạm biên phòng cửa khẩu và các tổ đội công tác trên biên giới, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế triển khai công tác phòng chống dịch; cán bộ làm việc tại cửa khẩu đều đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát trùng y tế; phối hợp chặt chẽ, thường trực 24/24h với cơ quan kiểm dịch y tế phân luồng, hướng dẫn kê khai y tế và kiểm tra thân nhiệt, cũng như công tác phun kiểm dịch phương tiện qua lại tại cửa khẩu Kim Thành và cửa khẩu liên vận quốc tế Ga Lào Cai.

Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần quyết tâm chỉ đạo chống dịch của các cơ quan liên quan tại cửa khẩu. Và hoan nghênh sáng kiến phòng dịch bằng việc 200km đường biên giới với 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn lối mở tại Lào Cai từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại, hạn chế việc lái xe hai bên tiếp xúc trực tiếp nhau và đội ngũ lái xe trung chuyển của hai phía được bố trí ăn ở tại cửa khẩu. Nếu ai trong số đội ngũ này không thực hiện việc lái xe trung chuyển nữa sẽ thực hiện cách ly 14 ngày tại cửa khẩu để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Đã có 216 người được cách ly

Tại khu cách ly tại trường Quân sự tỉnh Lào Cai, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, đến ngày 8/2 đã có 216 người được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai. Hiện công suất của cơ sở đáp ứng 1.000 giường, nếu trong trường hợp dịch bệnh bùng phát tỉnh cũng sẽ có các phương án dự phòng, có thể đáp ứng khoảng 3.000 -4.000 giường.

Tiếp đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã báo cáo việc bố trí khu cách ly 27 trường hợp nghi nhiễm và tập huấn công tác cách ly, theo dõi cho các cán bộ y bác sỹ của Bệnh viện.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch bệnh Corona tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai báo cáo Thứ trưởng: hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới gây ra đang được các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực hiện chặt chẽ bằng nhiều biện pháp như đảm bảo an ninh trật tự; phun thuốc khử trùng; kiểm tra, theo dõi thân nhiệt khách du lịch và cách ly khi phát hiện đối tượng nghi nhiễm dịch bệnh; dán thông báo tuyên truyền về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Y tế đã nêu khó khăn trong việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ cung cấp các trang thiết bị phục vụ công tác điều trị ca bệnh gồm máy thở cho người lớn, máy thở cho trẻ nhỏ, máy X-quang di động, quần áo bảo hộ cho các cán bộ y tế chăm sóc người bệnh,… và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm nCoV tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để có thể phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo tỉnh Lào Cai. Hiện nay, Lào Cai đang ở mức độ 1 (có người từ vùng dịch trở về), Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, UBND tỉnh Lào Cai cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chủ động làm tốt công tác phòng dịch và sẵn sàng kịch bản ứng phó cho mức độ 2, mức độ 3 và kể cả mức 4; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh; cần chỉ đạo ngành giáo dục tỉnh thực hiện tốt việc trong thời gian cho học sinh nghỉ học sẽ giao bài tập để học sinh tự học tại nhà. Ngoài ra, cần đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tiếp tại các cửa khẩu. Công tác phòng, chống dịch chỉ có thể làm tốt khi thực hiện có hiệu quả 4 nguyên tắc: Cách ly, Xét nghiệm, Giám sát và Điều trị.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ yêu cầu vụ/cục chức năng soạn thảo cụ thể, chi tiết quy trình cách ly cho đội ngũ lái xe để thông thương hàng hóa, từ đó có thể áp dụng cho các cửa khẩu lớn khác trong cả nước.

Với các kiến nghị về thiếu thốn phương tiện bảo hộ, vật tư y tế, Bộ Y tế sẽ tiếp thu, báo cáo Chính phủ và chỉ đạo các cơ quan liên quan để có thể đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch.

Thứ trưởng giao Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm, cung cấp số lượng đủ mẫu test cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai để cán bộ trung tâm có thể thực hiện độc lập xét nghiệm cho kết quả chính xác.

Với quan điểm “Các tỉnh biên giới là tuyến đầu chống dịch, không những Bộ Y tế mà Chính phủ sẽ có sự quan tâm đặc biệt bởi tuyến đầu có chiến thắng dịch mới tạo đà cho cả nước thành công khống chế dịch corona”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh.

N. Huyền