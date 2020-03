Kinh hãi quán thịt chó bẩn thỉu giữa mùa dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Theo tường thuật của các báo, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 16/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã kêu gọi cộng đồng không ăn thịt chó, mèo vì có thể là nguồn lây nhiễm dịch. Ông Chung nói: “Hiện nay có người đi tận sang Lào, Campuchia mua chó, mèo. Đây hoàn toàn có thể là nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 vào TP. Tôi kêu gọi cộng đồng chấm dứt ăn thịt chó mèo, động vật hoang dã".

Đã dự lường thịt chó, mèo, động vật hoang dã “hoàn toàn có thể là nguồn lây nhiễm Covid-19” thì tất nhiên nó không chỉ là mối nguy cơ đối với Hà Nội mà còn với tất cả các địa phương khác có những thực khách khoái khẩu với các món ăn này. Trong đó, Đà Nẵng cũng không ngoại lệ, tuy không quá phổ biến nhưng cũng có những “tụ điểm” thịt chó khá rôm rả, thu hút nhiều khách.

Trong đó, “xóm thịt chó” nằm trên khu đất lớn ở góc đường Ngô Quyền – Phạm Văn Đồng, đầu cầu phía Đông cầu Sông Hàn (tổ 14 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) là rất xôm tụ và... nhếch nhác, dù đây là tuyến đường du lịch thường xuyên có đông du khách, nhất là khách nước ngoài qua lại.

“Xóm thịt chó” này vốn trước đây là cả dãy quán rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và thường xuyên mất an ninh trật tự do ăn nhậu say sưa, gây gổ, đập phá… Sau khi dãy hàng rào tôn bao quanh khu đất được dựng lên thì một số quán đã đóng cửa. Tuy nhiên không hiểu sao một số quán khác như “thịt chó Vĩnh Phúc”, “thịt cầy Hà Nội”, “thịt chó Nam Định”… vẫn có thể "xé rào" để tiếp tục mở cửa hoạt động tại đây.

“Xé rào” ở đây được hiểu theo nghĩa "xẻ" hàng rào tôn để mở quán vào bên trong khu đất; và hiểu theo nghĩa "xé rào" chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về tháo dỡ các nhà hàng, quán tạm không phép, hết hạn giấy phép trên các tuyến ven biển mà UBND quận Sơn Trà đã tiến hành với hàng loạt nơi khác, cụ thể là nhiều nhà hàng, quán tạm ở ngay bên kia đường Phạm Văn Đồng đã phải tháo dỡ từ quý 3/2019!

Theo UBND quận Sơn Trà, khu vực này là đất công trình công cộng thuộc dự án Bắc đường Phạm Văn Đồng, việc giải tỏa thực hiện đã lâu nhưng đến nay vẫn còn một số hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng. Trong đó, phía đường Phạm Văn Đồng còn một trường hợp duy nhất là hộ ông Hải, đang mở quán “thịt chó Vĩnh Phúc”. 2 quán còn lại ở phía sau cũng là các hộ đang giải tỏa.

Đại diện lãnh đạo UBND quận Sơn Trà nói: “Chỗ đó đang giải tỏa, đang vận động bàn giao mặt bằng, yêu cầu họ đóng cửa, dịch bệnh như thế này thì nghỉ cho rồi. Một số hộ khác đã cơ bản đồng thuận, nhưng 3 hộ bán thịt chó này thì vẫn chưa thống nhất. Họ có bàn giao mặt bằng thì mới giải tỏa dứt điểm chỗ này chứ hiện nay hết sức nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường.

Chúng tôi cũng có nghe phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ thịt chó, mèo, động vật hoang dã nên sẽ cho anh em tiếp tục tăng cường vận động, thuyết phục các quán thịt chó này đóng cửa để tránh bị lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng!”.

Theo quan sát của PV, ở các quán “thịt cầy Hà Nội”, “thịt chó Nam Định”, chủ quán đem quần áo ra phơi phóng, giăng đầy trước mặt tiền, ngay trên đầu khách ra vào quán hết sức nhếch nhác. Trong khi đó, quán “thịt chó Vĩnh Phúc” có vẻ “quy củ” hơn, thậm chí họ còn có cả trang FB “Nhà hàng thịt chó Vĩnh Phúc” quảng bá các món hấp, luộc, nướng, quay… của quán này.

Tuy nhiên không biết bằng cách nào đó, người ta đã xẻ hàng rào tôn, mở một cánh cửa nhỏ bên cạnh mặt tiền của quán, để đi vào bên trong khu đất. Trong đó là khu vực chế biến của “Nhà hàng thịt chó Vĩnh Phúc” này. Cánh cửa chỉ mở he hé, và khi thấy có người chụp ảnh thì một người phụ nữ đang nấu nướng bên trong liền đóng sập cánh cửa lại.

Và dưới đây là những hình ảnh mà chúng tôi muốn gửi đến các “tín đồ thịt chó” thực khách của quán cũng như chính quyền địa phương, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Sơn Trà và TP Đà Nẵng.

Nên chăng nhân đang có dịch Covid-19, TP Đà Nẵng cũng đồng thanh kêu gọi cộng đồng chấm dứt ăn thịt chó, mèo, động vật hoang dã như Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mà trước hết là đóng cửa các quán thịt chó bẩn thỉu, nhếch nhác như thế này?

