"Khát" khẩu trang, Mỹ chuyển lính đặc nhiệm Lục quân thành thợ may vá

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5/4, lực lượng lính đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn chi viện lực lượng đặc nhiệm thứ nhất Lục quân Mỹ đóng tại căn cứ liên hợp Lewis-McChord ở bang Washington gần đây đã bắt đầu sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Được biết, các binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm đã chế tạo mặt nạ thở có thể tái sử dụng, mặt nạ bảo vệ in 3D và khẩu trang y tế cho Trung tâm y tế quân đội và các đơn vị hợp tác khác. Tiểu đoàn trưởng Christopher Jones cho biết, những người lính này trải qua khóa đào tạo “may vá cấp tốc và đã sử dụng máy may để may khẩu trang y tế thành thạo như sử dụng súng của họ”.

Ngoài ra, lực lượng lính dù của Tiểu đoàn này cũng đã đạt được sự tiến bộ rõ rệt trong công tác may vá, chỉ với 5 máy may, mỗi ngày có thể sản xuất ra 200 khẩu trang. Theo phản hồi từ nhân viên y tế, các binh sĩ sẽ tiếp tục cải thiện quy trình sản xuất khẩu trang và công nghệ chế tạo. “Dự kiến, đến cuối tuần này, hiệu quả sản xuất của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng, trong điều kiện bình thường, có thể sản xuất 1.000 đến 1.500 khẩu trang mỗi tuần", Christopher Jones nói.

Theo Christopher Jones, công dụng lớn nhất của những chiếc khẩu trang này là dành cho những bệnh nhân bị ho, hắt hơi và khó thở để giảm sự lây lan của virus từ các tia nước bọt và khả năng lây nhiễm cho người khác. “Khi chúng ta đối mặt với thử thách bất ngờ này, không có điều gì quan trọng hơn là làm theo lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng, giữ một khoảng cách ngắn nhất định với những người khác là điều cần thiết để giảm sự lây lan của virus”.

Vị chỉ huy này mong muốn được thấy những người lính của mình cống hiến nhiều hơn nữa, bởi vì những lực lượng khác trong Quân đội Mỹ cũng đang tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Trong thời gian gần đây, do sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 ở Mỹ, “cơn khát” khẩu trang của nước này đang gia tăng một cách “chóng mặt”. Nhiều tiểu bang tại Mỹ thông báo thiếu thốn trang thiết bị y tế và giới chức y tế Mỹ bắt đầu khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tổng thống Mỹ ngày 3/4 viện dẫn Đạo luật sản xuất quốc phòng để ban hành quy định cấm xuất khẩu khẩu trang y tế N-95 và các trang thiết bị bảo hộ cần cho việc chống dịch Covid-19. Tổng thống Trump tuyên bố quy định mới là một biện pháp nữa của chính quyền nhằm ngăn chặn việc tích trữ, đầu cơ và trục lợi từ việc buôn bán các trang thiết bị y tế cần thiết.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã chỉ trích công ty 3M liên quan đến việc xuất khẩu khẩu trang. Theo tờ Financial Times, công ty trụ sở ở Minnesota đã từ chối yêu cầu của các quan chức Mỹ về việc đưa số khẩu trang sản xuất cho thị trường nước ngoài về Mỹ. Tờ báo cũng loan tin Mỹ đã chặn lô khẩu trang mà 3M dự kiến xuất khẩu sang Đức nhưng công ty này bác bỏ thông tin trên.

Cùng với việc lục đục với Đức do vấn đề khẩu trang, Mỹ cũng bị cáo buộc là “hớt tay trên” lô khẩu trang của Pháp. Đài RT (Nga) ngày 2/4 dẫn lời quan chức Renaud Muselier đứng đầu vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở Pháp cho biết, vùng này và một số vùng khác đặt hàng 60 triệu khẩu trang từ Trung Quốc. Khẩu trang đã hoàn thành sản xuất và theo kế hoạch sẽ mang đến Pháp hôm 2/4 vừa qua. Tuy nhiên, ngày 1/4 người Mỹ xuất hiện và đã trả tiền mặt gấp đôi để mua lại lô khẩu trang tại Trung Quốc, thay vì bay đến Pháp máy bay này đã bay thẳng đến Mỹ.

Đức Trí (lược dịch)