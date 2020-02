Khẩn trương ứng phó với dịch cúm gia cầm H5N1

Trung Quốc đã công bố dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại tỉnh Hồ Nam. Tỉnh này có tổng đàn gia cầm lớn, lại khá gần biên giới Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến nay trên thế giới đã ghi nhận dịch cúm gia cầm tại 11 quốc gia, vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Séc, Đức, Hungary, Ba Lan…., nguy cơ bệnh lây lan giữa các nước rất cao.

Tại Việt Nam, từ đầu tháng 1/2020 đến nay, cả nước có 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 chưa qua 30 ngày tại tỉnh Quảng Ninh. Ổ dịch đã được kiểm soát kịp thời, đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm mắc bệnh (3.000 con gà) vào ngày 21/1/2020 và đến nay không phát sinh thêm.

Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu năm tăng cao; việc tổ chức tiêm vắcxin cho đàn gia cầm đạt tỉ lệ thấp tại một số địa phương, nhất là đối với chăn nuôi gia cầm nông hộ. Do đó, nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm xuất hiện, lây lan rất cao và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona gây ra.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường vừa có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm.

Bộ trưởng yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo các sở NN&PTNT tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo; tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389 địa phương) tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao của tỉnh, thành phố để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt ngay từ đầu tháng 2/2020.

Yêu cầu Cục Thú y đến các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng dịch; chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và giải pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

Diệu Thùy