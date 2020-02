Huế: Nữ sinh lớp 12 tử vong do bị viêm màng não, âm tính với Covid-19

Ngày 24/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ nữ sinh lớp 12 T.H.X.N (SN 2002, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tử vong bất thường với triệu chứng sốt, ho.

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân T.H.X.N (SN 2002, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do Viện Pasteur Nha Trang và Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Ông Nguyễn Hoài An - Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, việc lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm Covid-19 được thực hiện theo đúng quy trình và cho kết quả âm tính với Covid-19.

Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy nữ sinh T.H.X.N tử vong do bệnh lý về não. Cụ thể, nữ sinh T.H.X.N tử vong do mắc bệnh viêm màng não – ông Nguyễn Hoài An cho biết.

Trước đó, nữ sinh lớp 12 T.H.X.N (SN 2002, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tử vong vào ngày 21/2 với các triệu chứng sốt, đau họng… trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên khiến cho nhiều người dân ở địa phương lo lắng.

Ngoài ra, sau khi nữ sinh lớp 12 T.H.X.N tử vong với các triệu chứng sốt, ho và đang trong giai đoạn có dịch bệnh Covid-19 nên gây xôn xao dư luận trái chiều ở Thừa Thiên – Huế trên mạng xã hội về việc nữ sinh tử vong gần giống với triệu chứng Covid-19.

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gửi đi Viện Pasteur Nha Trang và Bệnh viện Trung ương Huế để xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, tiêu độc khử trùng quanh nhà nữ sinh và kiểm tra sức khỏe của người thân.

Hà Oai