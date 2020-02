Học sinh từ mầm non đến THCS có thể nghỉ thêm 2 tuần

Làm rõ hơn về nội dung“Thời gian đi học trở lại bắt đầu từ ngày 2/3/2020” của công văn "Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020" mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký ngày 22/2 , ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cho hay: Bộ GD-ĐT chỉ đề ra khung chung, có điểm đầu (thời gian đi học trở lại bắt đâùtừ 2/3) và điểm cuối (thời gian kết thúc năm học trước 30/6), còn việc xây dựng kế hoạch cụ thể do địa phương quyết định. Theo Quyết định 2071 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đã nêu rõ giám đốc các sở GD-ĐT đã có quyền cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Do đó, trường hợp một số địa phương tùy vào điều kiện thực tế, có thể quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn so với ngày 2/3. Song phải căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh của Bộ để xây dựng kế hoạch học bù, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục, kịp thời gian kết thúc năm học.