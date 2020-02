Hoa hậu Diễm Hương có bạn trai mới sau tin đồn ly hôn người chồng thứ hai

Khoảng một năm trở lại đây, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Diễm Hương vướng nghi án ly hôn người chồng thứ hai - Quang Huy. Tin đồn càng có cơ sở tin cậy khi cô đăng tải nhiều dòng trạng thái buồn bã, nói về sự đơn độc, hay triết lý tình - tiền...

Khi tình hình hôn nhân với Quang Huy vẫn đang là dấu hỏi, mới đây Diễm Hương có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. Người đẹp khoe bó hoa nhận được trước thềm Valentine, kết từ dâu tây vô cùng đẹp mắt, và ở chính giữa là chiếc nhẫn lấp lánh.



Diễm Hương khoe bó hoa đẹp mắt vào tối 13/2 - trước thềm Valentine

Nhìn bó hoa, ai cũng hiểu nó tượng trưng cho tình ý mà một người đàn ông nào đó muốn gửi tới Diễm Hương. Hoa hậu viết kèm hình ảnh: "Đã biết cũng sẽ được tặng gì đó, nhưng thực sự bất ngờ vì món quà dễ thương vào nửa đêm đầu ngày thế này".

Cô còn đính thêm dòng chia sẻ cảm xúc bằng tiếng Anh: "Well done, babe! What a suprise. Thank you for everything you do for me" (Tạm dịch: Tuyệt lắm anh. Thật ngạc nhiên. Cảm ơn vì mọi thứ anh làm cho em).

Những câu chữ cho thấy Diễm Hương đang trong một mối quan hệ. Vì hoa hậu chưa đối diện rõ ràng với tin đồn ly hôn nên cư dân mạng khá băn khoăn về chủ nhân của bó hoa, không biết do Quang Huy tặng hay một ai khác. Trong đó, nhiều người đang nghiêng về giả thuyết thứ hai.



Quang Huy - người chồng thứ hai của hoa hậu Diễm Hương.

Trước đó, Diễm Hương được biết đến là hoa hậu Việt trải qua nhiều thăng trầm khi tuổi đời còn rất trẻ. Vừa bước qua ngưỡng cửa 20, Diễm Hương kết hôn với đại gia Đinh Trường Chinh, tuy nhiên chuyện này không ai biết.

Đến năm 2014, cuộc hôn nhân vỡ lở khi cả hai chính thức ra tòa làm thủ tục ly dị. Thông tin "động trời" khiến khán giả không khỏi hoang mang, càng bàng hoàng hơn khi Diễm Hương tung bằng chứng tố cáo người chồng vũ phu.



Quang Huy - Diễm Hương tổ chức đám cưới vào năm 2015.

Khép lại cuộc hôn nhân giông tố, Diễm Hương dường như đã tìm được hạnh phúc thực sự khi gặp gỡ Quang Huy. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2015 khi đã có với nhau một con trai nhỏ.

Tuy nhiên năm 2017, cặp đôi vướng nghi án trục trặc hôn nhân, song hoa hậu khẳng định vẫn đang chung sống hạnh phúc. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, công chúng không còn thấy Quang Huy đồng hành cùng Diễm Hương tại các sự kiện, thậm chí vắng mặt trong tất cả hình ảnh người vợ đăng tải trên mạng xã hội.

Trước nghi vấn ly hôn lần hai, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 né tránh đề cập tới vấn đề này.

Hạ Lan