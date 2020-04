Hạt chia sẽ giúp giảm mỡ bụng khi làm việc tại nhà tốt hơn

Tiến sĩ Sneha Krishnan, Giám đốc Y tế tại Dịch vụ Hướng dẫn Y tế Texas, trụ sở tại Houston, Hoa Kỳ chỉ ra rằng: "Hạt chia là nguồn axit béo omega-3 thực vật phong phú nhất. Có chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu (không phải do cơ thể tạo ra)". Điều này, khiến chúng trở thành nguồn axit béo tốt cho người ăn chay. Hàm lượng chất xơ phong phú giúp giảm viêm và giữ cho hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, hạt chia rất giàu khoáng chất như canxi, phốt pho và magiê giúp giảm kháng insulin và có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Hạt chia giúp giảm mỡ bụng như thế nào



Có nhiều chất xơ



Hạt chia có hàm lượng chất xơ cao, giúp chúng ta no lâu hơn và giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều. Hạt chia còn được coi là một siêu thực phẩm vì hàm lượng dinh dưỡng phong phú của nó. Những hạt nhỏ này chứa chất xơ hòa tan, làm giảm sự thèm ăn và ngăn ngừa chứng đầy hơi.



Có nhiều protein



Hạt chia rất giàu protein có thể giúp giảm sự thèm ăn và lượng thức ăn. Protein trong hạt chia còn giúp xây dựng khối lượng cơ bắp, giúp giảm mỡ cơ thể theo nhiều cách. Protein được coi là chất dinh dưỡng đa lượng thân thiện với việc giảm cân và có thể hạn chế cảm giác thèm ăn.



Axit béo omega-3



Hạt chia có lượng axit alpha-linoleic (ALA) cao, một loại axit béo omega-3, do đó, chúng thường được coi là tốt cho tim. Các axit béo omega-3 trong hạt chia được khẳng định mang lại một số lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm viêm trong cơ thể và ức chế tăng cân do viêm gây ra.

Cách dùng hạt Chia để giảm mỡ bụng



Hạt chia không chỉ tốt cho sức khỏe mà chúng cũng dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày. Hơn nữa, vì hạt có hương vị nhẹ nên có thể thêm vào trong nhiều món ăn khác nhau. Chúng ta có thể thêm hạt chia vào bất cứ thứ gì như: cháo, sinh tố hoặc thậm chí cho các món nướng. Để tăng giá trị dinh dưỡng của chúng, hãy thử rắc hạt chia lên trên ngũ cốc, sữa chua, rau hoặc các món cơm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nên sử dụng 20 gram (khoảng 1,5 muỗng canh) hạt chia hai lần mỗi ngày, theo Boldsky.

Nhật Linh/plo.vn