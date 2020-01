Hành trình triệt xóa ổ bạc “khủng”, bắt giữ 101 đối tượng bên bờ sông Lam

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng xảy ra tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn vào ngày 13/1/2020.

Trước đó, vào giữa năm 2019, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 ổ nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, chuyên nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an huyện Nam Đàn xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Tuy nhiên do tính chất phức tạp và tinh vi của đường dây đánh bạc này nên Công an tỉnh Nghệ An đã gửi công văn đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) giúp đỡ, phối hợp để phá án.

Sau một thời gian dài điều tra, theo dõi, ngày 13/01/2020, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 01 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nam Đàn (thuộc Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn; bắt giữ 101 đối tượng có liên quan, thu 530 triệu đồng tại chiếu bạc và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Các đối tượng đánh bạc này ở tứ xứ, trú ở nhiều huyện, thành trên địa bàn tỉnh, có cả đối tượng ở ngoài tỉnh. Địa điểm nhóm đối tượng này đánh bạc không cố định mà di chuyển biến động khi trong rừng, khi thì giữa sông hay các quán karaoke, nhà nghỉ.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm