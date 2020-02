Hàng xóm tử vong vì uống rượu, vội vàng tung tin do virus corona để câu like

Sáng 5/2, trao đổi với PV Infonet, ông Lương Thịnh Vượng - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, ngày hôm qua (4/2), Công an huyện vừa triệu tập Chích Văn Quản (trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu) lên làm việc vì đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội sai sự thật.

Trước đó, anh Quản lập Facebook có tên “Chích Định Quang” rồi đăng tải thông tin anh N. (SN 1978, trú cùng địa phương) tử vong liên quan đến virus corona. Thông tin này sau đó được nhiều người chia sẻ khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo lắng.

Được biết, vào cuối tháng 1/2020, anh N. (hiện làm cho một công ty ở Trung Quốc) trở về quê ăn Tết. Đến tối 2/2, anh N. cùng một người bạn uống hết 2 chai rượu, sau đó bất ngờ hôn mê; mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Quản thừa nhận đang tin sai sự thật để câu like. Theo kết luận của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, nguyên nhân ông N. chết là do mắc bệnh hôn mê gan, không liên quan đến virus corona.



"Sau khi anh Quản đăng thông tin sai sự thật khiến người dân hoang mang, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Khi được mời lên làm việc người này đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Vượng cho biết thêm.

TIN LIÊN QUAN Nghẹn lòng bài hát “Tình người qua chiếc khẩu trang” của thầy giáo xứ Nghệ

Bảo Trâm