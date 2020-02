Hàng triệu người Trung Quốc ở tâm dịch Covid-19 có nguy cơ mất việc

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), đối với anh Chen Wenjin, chuyến đi về quê ở tỉnh Hồ Bắc vào dịp Tết nguyên đán không phải là chuyến đi một chiều. Nhưng hiện tại, chàng trai 28 tuổi làm việc cho một công ty IT ở thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, chưa biết ngày nào được quay trở lại.

Theo đó, anh Chen vẫn chưa thể rời khỏi nhà của bố mẹ ở thành phố Hiểu Cảm thuộc tỉnh Hồ Bắc trong hơn 20 ngày qua do lệnh phong tỏa được chính quyền Bắc Kinh áp đặt nhằm ngăn chặn dịch virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp lây lan nhanh ra bên ngoài.

Do nằm sát thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19, thành phố Hiểu Cảm cũng bị phong tỏa. Cho tới nay, dịch Covid-19 đã khiến hơn 80.000 người Trung Quốc nhiễm bệnh và hơn 2.700 người tử vong.

Anh Chen là một trong 1,7 triệu người tại tỉnh Hồ Bắc cùng khoảng 10 triệu người trên khắp đất nước Trung Quốc đang mong ngóng ngày được quay trở lại tỉnh Quảng Đông để làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Dù có thể làm việc từ xa tại nhà của cha mẹ, nhưng anh Chen vẫn lo lắng nếu như không thể sớm quay lại Quảng Đông, anh sẽ bị công ty sa thải.

Song trên thực tế, những biện pháp khẩn cấp như “thời chiến” được ban hành bao gồm đình chỉ mọi hoạt động giao thông công cộng, lập chốt kiểm soát an ninh trên những tuyến đường lớn, điều này đồng nghĩa với việc Chen không thể rời khỏi thành phố Hiểu Cảm dù có muốn.

“Cách duy nhất để rời khỏi thành phố là đi xe ô tô, nhưng bạn cần giấy chứng nhận của chính quyền Hiếu Cảm nhằm chứng minh bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Vào thời điểm hiện nay, điều này là không thể”, anh Chen tâm sự.

“Tôi không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nếu tôi mất việc, tôi sẽ vỡ nợ. Nhưng liệu tôi có phải tự cách ly khi trở lại Quảng Châu hay không? Tôi vẫn sẽ phải tự trả chi phí trong thời gian bị cách ly hay không? Tôi cũng không thể biết khi nào và bằng cách nào mình có thể trở lại Quảng Châu?", anh Chen băn khoăn.

Quảng Đông hiện là một trong những tỉnh kinh tế trọng điểm của Trung Quốc và là nơi hoạt động của hàng trăm ngàn nhà xuất khẩu lớn. Hôm 24/2, tỉnh Quảng Đông đã hạ mức cảnh báo khẩn cấp từ mức 1 xuống mức 2.

Trong hàng loạt cuộc họp báo, giới chức Trung Quốc cũng đã nhấn mạnh tới việc tỉnh Quảng Đông cần nhanh chóng đưa công nhân quay trở lại làm việc song cần tránh để lực lượng chủ chốt đổ dồn về tỉnh, bởi nó có thể khiến dịch Covid-19 bùng phát trong tỉnh.

Ông Chen Zhusheng, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế tỉnh Quảng Đông cho hay, chính phủ cần sớm ban hành hướng dẫn cho các doanh nghiệp về cách điều phố hàng trăm ngàn lao động từ các tỉnh thành khác quay trở lại Quảng Đông làm việc.

“Điều chúng ta cần làm là phân loại mức độ nguy hiểm của từng khu vực. Những khu vực có mối nguy hiểm thấp nên sớm được gỡ bỏ lệnh cấm và nhanh chóng quay trở lại sản xuất như bình thường. Những khu vực có mức độ nguy hiểm trung bình hay cao cần cân bằng giữa việc kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch đồng thời đưa hoạt động sản xuất vào bình thường. Các doanh nghiệp cần trang bị những điều kiện cần thiết để phân bổ người lao động theo các ca làm việc khác nhau và làm việc ở những môi trường riêng biệt để tránh nguy cơ lây chéo”, ông Chen Zhusheng chia sẻ.

Còn theo ông Feng Huiqiang, một quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế tỉnh Quảng Đông, “chúng ta cần nói với những người ở khu vực có mức độ nguy hiểm cao rằng, họ không nên vội vàng quay trở lại Quảng Đông. Nếu họ cần phải quay trở lại, họ nên tự cách ly 14 ngày trước. Tất cả những hoạt động hội họp và thể thao cần phải hủy bỏ để tránh tình trạng tập trung đông người. Mọi người cần tuân thủ theo các chỉ đạo. Ngoài thời gian đi làm, không đi ra ngoài, không tụ tập, không cùng nhau tổ chức ăn tối và không ăn động vật hoang dã. Mọi người không nên bi quan”.

Giáo sư tại Đại học Sun Yat-senb ở Quảng Đông, ông Lu Jiahai nhấn mạnh thêm, việc bắt buộc tiến hành vệ sinh nơi làm việc là yếu tố quan trọng để đối phó với một lực lượng lao động hùng hậu quay trở lại.

“Nếu mọi người đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và thường xuyên, ăn riêng và luôn giữ nơi làm việc trong điều kiện vệ sinh tốt, mức độ nhiễm bệnh sẽ giảm xuống”, ông Lu nói.

Tuy nhiên, ông Chris Chan King-chi, phó giáo sư tại Đại học Trung Quốc ở Hong Kong nhận định, việc quay trở lại của 10 triệu lao động trong điều kiện thời tiết hiện nay có thể tạo ra thách thức cực lớn cho hệ thống y tế tỉnh Quảng Đông nếu như không may dịch bệnh bùng phát.

Ngoài chăm sóc y tế cộng đồng, hỗ trợ phúc lợi cho người lao động cũng đang là bài toán khó đối với chính phủ Trung Quốc, trong bối cảnh hàng triệu công nhân không được trả lương do chưa thể quay trở lại làm việc vì lý do sức khỏe hoặc do các quy định kiểm soát an toàn.

“Đối với nhóm những người nghèo và dễ bị tổn thương, chính phủ cần ban hành các biện pháp hỗ trợ để duy trì sự ổn định của xã hội nếu như dịch bệnh vẫn hoành hành”, ông Chris nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)