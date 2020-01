Hàng ngàn khách hàng mua xe Yamaha “trúng lớn” dịp cuối năm

“Tết triệu vận may, rinh ngay quà khủng” là chương trình được Yamaha triển khai để tri ân, đồng thời nhân đôi niềm vui và may mắn cho khách hàng dịp Tết. Theo đó, với mỗi khách hàng khi mua các loại xe máy do Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sản xuất và nhập khẩu trong thời gian khuyến mãi từ 01/12/2019 đến 31/01/2020 đều có cơ hội trúng điện thoại Samsung A30S sành điệu khi tham gia quay số và bốc thăm may mắn với giải thưởng hấp dẫn là chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người.