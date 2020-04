Hải Phòng: Thêm một đối tượng đi xe máy tông vào công an ở chốt kiểm dịch bị khởi tố

Ngày 8/4, Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái vì đã có hành vi điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ chiến sĩ Công an phường Đồng Hòa (Kiến An), tại chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc phường Đồng Hòa, Kiến An.

Theo tài liệu, vào 23h50 ngày 5/4, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Đồng Hòa chốt tại trước cửa nhà 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, phát hiện Vi Văn Thái (sinh 1997, trú tại Đồng Lụm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe mô tô Honda Wawe mang BKS: 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc (sinh 1988, trú tại Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) lưu thông trên đường Đồng Hòa nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, Vi Văn Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào ông Phạm Minh Đông - Phó Trưởng CAP Đồng Hòa, khiến ông Đông bị thương ngã xuống đường.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường Đồng Hòa làm việc.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào chiều 4/4, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy Vân (sinh 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyên nhân dẫn đế vụ việc là do, vào khoảng 9h45 ngày 3/4, Vũ Thị Thu Vân đi vào tầng hầm, cửa lên chung cư 11 tầng D2, thuộc phường Đồng Quốc Bình (nơi UBND phường Đồng Quốc Bình bố trí chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt người ra vào) để lấy xe.

Khi thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, Vân không đồng ý mà còn đôi co cự cãi. Khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu Vân phải chấp hành quy định đo thân nhiệt thì đối tượng này liền hất máy đo rồi lấy xe bỏ đi. Không những vậy, khoảng 5 phút sau, đối tượng Vân quay trở lại và có lời lẽ to tiếng.

Trước diễn biến vụ việc, thành viên của chốt kiểm soát y tế đã báo cáo UBND và Công an phường Đồng Quốc Bình. Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Quốc Bình đã cử cảnh sát khu vực phụ trách khu nhà D2 xuống giải quyết.

Khi cảnh sát khu vực yêu cầu đối tượng chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt, Vân không những không chấp hành mà còn có hành vi giật khẩu trang và tát chiến sỹ công an.

Ngay sau đó, Công an phường Đồng Quốc Bình đã bắt giữ đối tượng Vân đưa về trụ sở.

Nguyên Trung