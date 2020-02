Hải Phòng: Em trai đâm chết anh ruột sau khi đi cúng tổ ở từ đường

Tối 11/2, đại diện UBND thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng, khi em trai dùng dao đâm anh ruột thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Ph. (62 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng).

Trước đó, trưa cùng ngày, ông Ph. và em trai là ông Trần Văn Phít (58 tuổi, trú tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng) cùng dự lễ cúng tổ, ăn uống ở nhà thờ họ. Tại đó, hai anh em có lời qua tiếng lại.

Sau bữa cơm cúng tổ, ông Phít trở về nhà trước. Đến khoảng 12h30' cùng ngày, ông Ph. tìm đến nhà em trai để tiếp tục "nói chuyện" cho ra nhẽ. Trong quá trình nói chuyện và tiếp tục cự cãi, ông Phít đã bất ngờ dùng dao đâm anh trai mình thiệt mạng tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, Công an thị trấn Tiên Lãng đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Tiên Lãng để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau khi gây án, ông Phít cũng đã bị lực lượng Công an huyện Tiên Lãng bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra. Hiện, các đơn vị nghiệm vụ của Công an TP Hải Phòng vẫn đang phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng và các bên liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nguyên Trung