Hà Tĩnh: Chưa được cấp phép, chủ trại ngang nhiên bạt đồi thi công dự án (Bài 1)

Khai thác, thi công rầm rộ

Theo thông tin phản ánh của người dân xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn và khi PV vào tìm hiểu thì thấy rằng những phản ánh của người dân tại đây hoàn toàn có cơ sở.

Tiếp cận khu vực được cho là khai thác đất trái phép, theo những chiếc xe tải, PV có mặt tại lô 55, khoảnh 3A, Tiểu khu 132C, thuộc rừng sản xuất, tiếp giáp với hồ Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Đó là vào khoảng 20h đêm 30/3, lúc này có rất nhiều xe vào chở đất từ trong trại được cho là của ông T.H.G., rồi lưu thông về các xã vùng hạ Can Lộc. Sau khi được thông báo, lực lượng công an xã Mỹ Lộc có mặt tại khu vực này, tuy nhiên nhóm người khai thác đất trái phép đã khóa cổng giải tán.

Ngay sáng hôm sau, PV quay trở lại đây để ghi nhận sự việc. Đi cùng chúng tôi còn có Phó trưởng Công an xã Mỹ Lộc. Mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng máy múc và xe tải vẫn cứ hoạt động bình thường như chốn không người.

Có mặt tại hiện trường, PV không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cả một khu vực đất rừng rộng lớn đã bị đào bới, san lấp nham nhở. Một chiếc máy xúc công suất lớn đang đào đất rừng san lấp mặt bằng cùng vài chiếc xe tải vận chuyển đất đổ nội bộ.

Phía cuối khu đất, là một dãy nhà cấp 4 đang xây dở, chưa lợp mái. Ngay sát hồ Trại Tiểu là một bến thuyền được kè ra lòng hồ tạo thành từng bậc thang với diện tích tương đối rộng.

Sau đó, vào chiều ngày 4/4, PV lại tiếp tục đến khu vực này và thấy có rất nhiều xe tải vào chở đất. Đến khoảng 5h29' ngày 4/4, khi các xe tải đang vận chuyển đất ra ngoài thì có 1 chiếc ô tô Camry màu đen, BKS 37S-96... chạy vào chỗ khai thác đất. Đến gần tối thì chiếc Camry này cùng xe bán tải màu xanh mang BKS: 38A-219.18 rời khỏi hiện trường. Theo tìm hiểu được biết, đây là hai chiếc xe của chủ trang trại.

Lãnh đạo xã Mỹ Lộc nói gì?

Để xác minh thông tin và tìm hiểu về hoạt động đào núi, bạt đồi diễn ra tại Tiểu khu 132C khu vực hồ Trại Tiểu, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Mỹ Lộc.

Ông Trần Sỹ Lương, Chủ tịch UBND xã xác nhận, đó là khu vực trại của anh T.H.G., và cho biết: “Tôi mới lên nhận việc được gần 1 tháng, mọi việc mới tiếp cận, hơn nữa công việc bàn giao giữa chủ tịch cũ và mới chưa hoàn thành nên các thông tin liên quan đến dự án triển khai ở trại anh G. chưa nắm được”.

“Khi tôi lên đây một thời gian, người dân có phản ánh việc xe chở đất chạy thường xuyên. Sau đó tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an xã bố trí kiểm tra thì đúng xe của dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang, họ có giấy tờ, logo và chạy theo tuyến được xác định”, ông Lương nói thêm.

Cũng theo ông Lương, dịp này lực lượng Công an chủ yếu phục vụ cho việc bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly. Không biết do nguồn tin hay thế nào mà khi lực lượng công an chốt thì không có xe nào chạy cả.

Ông Lương cũng hẹn để cho chuyên môn kiểm tra, có kết quả sẽ thông tin lại.

Theo tìm hiểu được biết, khu vực rừng này nằm trong Đồ án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu tại hai xã Đồng Lộc và Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 26/6/2018. Quy mô xây dựng khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu là 198ha, phía bắc giáp xóm Tân Hương xã Đồng Lộc; phía Nam giáp khu vực đồi thông xã Mỹ Lộc; phía Đông giáp Quốc lộ 15; phía Tây giáp đất mặt nước hồ Khe Thờ (Cửa Thờ) và hồ Trại Tiểu. Đây là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện, vui chơi giải trí kết hợp dịch vụ lưu trú gắn liền với bảo vệ hệ sinh thái ven hồ; kết nối du lịch tâm linh giữa Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Chùa Hương Tích và các điểm du lịch trong tỉnh. Tuy nhiên đây chỉ mới là đề án, còn các dự án liên quan trong vùng chưa được cấp có thẩm quyền nào phê duyệt.

