Hà Nội: Xử phạt hàng trăm trường hợp ra đường không đeo khẩu trang

Theo Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm: “Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Công an TP, Quận ủy, UBND Quận, cơ quan Công an quận đã xây dựng triển khai 50 văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn”.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Công an quận đã chỉ đạo đội giao thông và 13 công an phường ra quân duy trì kiểm tra xử lý 174 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, phạt tiền với tổng số thu được 38 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an quận cũng xử lý 1 vụ có 8 đối tượng tụ tập đông người gây mất ANTT tại phường Phú Diễn; bắt giữ 3 đối tượng chống người thi hành công vụ; xử lý 1 vụ với 11 đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trái phép tại phường Đông Ngạc.

Theo Đại tá Lê Đức Hùng, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện ngay những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như tham gia chốt kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông của Công an Thành phố tại khu vực đầu cầu Thăng Long hướng ra ngoại thành.

Tại phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) là nơi đã từng phong tỏa 14 ngày vì dịch Covid-19, ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, đến nay, UBND phường đã ra quyết định xử phạt 4 trường hợp ra đường không có lý do.

“Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng ngày các tổ liên ngành phường Trúc Bạch tăng cường tuần tra trên đường, làm công tác nhắc nhở tuyên truyền tới người dân trên địa bàn nếu không có việc cần thiết thì không nên ra đường trong thời điểm này”, ông Huy nói.

Còn Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) thông tin, địa bàn phường Thượng Đình quản lý khu chung cư cao cấp Royal City có dân cư đông. Nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra dịch bệnh, đến nay tổ liên ngành đã tiến xử phạt 11 trường hợp không đeo khẩu trang”.

Để hạn chế tối đa người dân ở ngoài vào khuôn viên Chung cư Royal City, người dân đi tập thể dục, phường Thượng Đình thành lập tổ liên ngành chốt ngay Chung cư Royal City kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm người không thực hiện đúng quy định.

Hải Ngọc