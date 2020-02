Hà Nội: Triệt phá đây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Theo cơ quan Công an quận Cầu Giấy, tổng số tiền các đối tượng trong đường dây này "nướng" vào trò chơi ảo lên tới hàng nghìn tỷ đồng...

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế, thể thao, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Po...com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.

Ngay sau đó, Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Công an quận Cầu Giấy tập trung điều tra, xác định được quy mô tổ chức đánh bạc của các đối tượng diễn ra tại 4 địa điểm ở Hà Nội.

Ngoài ra, cơ quan Công an quận Cầu Giấy còn được sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội.

Các đơn vị đã tập trung đấu tranh làm rõ, bắt giữ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Các đối tượng đều có sự phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể. Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Huấn thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh, mà được dựng lên ngụy trang việc điều hành đường dây đánh bạc trên Po...com.

Công an quận Cầu Giấy cũng đã làm rõ nhóm 16 đối tượng kỹ thuật, quản lý. Nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng. Đại lý cấp 2 có 2 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang tiền riêng được quy ước là “GOLD”, để các đối tượng đánh bạc chuyển vào sử dụng đặt cược. Tiền ảo và tiền thật được quy ước cụ thể, để chia tỷ lệ được hưởng cho người chơi và nhà cái.

Trang web cá cược online bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế AOE. Cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, thắng thua bằng tiền ảo gold, có thể quy đổi ra tiền thật.

Nhóm đối tượng đánh bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Thời gian mỗi lượt mở từ 3 phút đến 5 phút, cho người chơi đặt cược thắng thua.

Các đại lý là những người được Phí Văn Huấn quản lý và chọn. Còn Phí Văn Huấn đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo hệ thống trang Web PO...COM.

Phí Văn Huấn cũng là người trả lương cho các nhân viên và đưa ra đường lối chính sách cho các hoạt động của hệ thống, mọi giao dịch phải thông qua Phí Văn Huấn.

Cơ quan điều tra đã sao lưu toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan tới đường dây tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng POWGS.COM. Tổng số giao dịch dùng trong 12 tháng (từ tháng 7- 9/ 2019) lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Số lượng tài khoản các đối tượng đánh bạc đăng ký trên hệ thống là 356.278 tài khoản.

Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thu giữ tang vật với số lượng lớn gồm máy tính, điện thoại, két sắt, sổ tiết kiệm có trị giá hàng trăm tỷ đồng...

Sông Yên