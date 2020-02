Gia Lai: Tung tin nhảm 4 người uống thuốc sâu để bán dưa hấu

Ngày 5/2, tin từ Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị đã triệu tập bà Phan Hồng Dung (SN 1984) đến làm việc, để xử lý việc người này đăng tải trên mạng xã hội Facebook với nội dung: "4 người uống thuốc sâu vì dưa hấu".

Trước đó, vào trưa ngày 4-2, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên Phan Hồng Dung đã đăng tải dòng trạng thái có nội dung: “Đêm qua, có 4 người tại xã Đất Bằng và thị trấn Phú Túc uống thuốc sâu vì dưa hấu. Rất may là được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng”.

Ngoài nội dung trên, tài khoản Phan Hồng Dung còn kêu gọi mọi người thông qua mình hoặc bạn bè của mình, tìm đầu ra cho dưa hấu, giúp người dân tiêu thụ dưa hấu.

Sau khi đăng tải, bài viết trên đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với hàng chục ngàn bình luận và hơn 40.000 lượt chia sẻ.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành xác minh tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, vào đêm 3-2 và sáng 4-2, không có trường hợp nào tại các địa chỉ trên nhập viện do uống thuốc sâu tự tử.

Để xử lý vụ việc, trấn an dư luận, Công an huyện Krông Pa đã triệu tập chủ tài khoản là bà Phan Hồng Dung đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, bà Dung thừa nhận nội dung đăng tải trên Facebook cá nhân về việc có 4 người uống thuốc trừ sâu vì không bán được dưa hấu là không đúng sự thật. Đồng thời, bà Dung thừa nhận việc mình đăng tải thông tin trên nhằm mục đích bán dưa hấu.

Sau khi làm việc với công an, bà Dung đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân của mình và đăng tải thông tin cải chính, xin lỗi mọi người.

Trần Nhân