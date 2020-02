Gia Lai: Khởi tố đối tượng đánh 2 kiểm lâm bị thương

Sáng nay (19/2), thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mang Yang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Phạm Từ Phương (SN 1989, trú tại làng Git, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 14h ngày 5/2/2020, tổ công tác của UBND xã Kong Chiêng (huyện Mang Yang) và lực lượng Kiểm lâm huyện Mang Yang tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, phát hiện ông T (trú ở làng Git, xã Kon Chiêng) cùng 1 người (chưa rõ lai lịch) đang bốc gỗ lên 1 xe ô tô loại xe 12 chỗ ngồi. Tổ công tác yêu cầu giữ nguyên hiện trường và lập biên bản. Lúc này, ông T gọi điện thoại cho Phạm Từ Phương đến. Tại đây, Phương đã có hành vi chửi bới, tấn công, gây thương tích ở vùng đầu đối với 2 cán bộ trong Tổ công tác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Châu