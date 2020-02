Gặp Giám đốc Công an tỉnh, nữ 'đại tá công an' giả bị bắt tại chỗ

Tối 13/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thanh Tâm (SN 1976, ngụ Quận 5, TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 2/2, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đến làm việc tại Công an huyện Lắk. Tại đây, có một người phụ nữ đi cùng Chủ tịch UBND huyện Lắk đến chào hỏi Đại tá Tuyến.

Người này tự giới thiệu mình là Đại tá Hà Phương Tường Vân, Quyền Cục trưởng Cục tình báo (Bộ Công an). Tuy nhiên, qua vài câu hỏi, Đại tá Tuyến nhận thấy người phụ nữ này có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, Đại tá Tuyến đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch người phụ nữ nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều tra, xác định người phụ nữ trên là Đào Thanh Tâm, quê ở TP.HCM và làm nghề kinh doanh.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận, vào ngày 2/2, bà đến gặp Chủ tịch UBND huyện Lắk và tự giới thiệu mình là Đại tá Hà Phương Tường Vân, Quyền Cục trưởng Cục tình báo (Bộ Công an) để xin được làm dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện này.

Người phụ nữ này cũng khai nhận thêm, vào khoảng tháng 2/2018, bà Tâm có quen biết với bà Trần Thị C. (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và giới thiệu mình là Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc (Bộ Công an), có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao. Đến tháng 11/2018, bà C. đến nhờ Tâm giúp đỡ đòi lại số tiền 5 tỷ đồng mà con trai bà đi mua đất nhưng bị lừa. Sau đó, bà Tâm đồng ý và yêu cầu bà C. chuyển vào tài khoản 300 triệu đồng để “nhờ các mối quan hệ” giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, bà Tâm không giúp được cho bà C., cũng không trả lại tiền.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý bà Tâm theo quy định của pháp luật.

Trần Nhân